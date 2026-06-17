A través de una carta, el padre buscador Gustavo Hernández hizo un llamado a los futbolistas de la Selección Mexicana para que “ocupen su voz” para visibilizar la crisis de desapariciones.

“No les pedimos que resuelvan un problema que corresponde a las instituciones. Les pedimos algo más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente valioso: que acompañen con su voz a quienes llevan años buscando a quienes aman” Gustavo Hernández. Padre buscador

En su misiva, el activista rememoró los motivos de su búsqueda y resaltó que los seleccionados cuentan con una posición mediática que ayudaría mucho a las familias para encontrar a sus desaparecidos.

Ante ello, pese a que expresó que no esperan que resuelvan el problema, les solicitó que emitan un mensaje de solidaridad a favor de las personas buscadoras que dijo, sería de gran ayuda.

Hoy le vine a entregar a la selección mexicana de futbol una carta:@miseleccionmx los ojos del mundo están sobre ustedes, les ruego que ocupen su voz y su corazón para que todos conozcan los nombres y la historia de nuestros hijos desaparecidos.



1/2 pic.twitter.com/lfIfj5cnHY — Gustavo (@GustavoHdezhdez) June 16, 2026

Padre buscador pide que futbolistas de la Selección Mexicana ayuden en crisis de desaparecidos

En el marco del Mundial 2026 que se realiza en México, el padre buscador Gustavo Hernández hizo un llamado a la Selección Mexicana para que apoyen en la crisis de desaparecidos.

Por medio de una carta que difundió el 16 de junio de 2026, pidió que los jugadores “ocupen su voz” para visibilizar la problemática que priva en el país.

Lo anterior debido a que los jugadores de futbol cuentan con una importante posición mediática que podría ser de gran ayuda para las familias que se mantiene en búsqueda.

“Ustedes son héroes nacionales que todo el país admira y escucha, por lo que tienen un gran poder para ayudar a las familias que buscamos a nuestros desaparecidos” Gustavo Hernández. Padre buscador

Al señalar que ”cada gesto suyo tiene un impacto profundo en nuestro país”, el padre buscador insistió en que un pronunciamiento público de la Selección Mexicana enviaría una señal poderosa.

La carta incluyó nombres de futbolistas convocados, desde Guillermo Ochoa hasta Santiago Giménez, subrayando que cada integrante tiene capacidad de impactar en la conciencia nacional.

Protesta por desaparecidos (Cuartoscuro / Haarón Álvarez)

Padre buscador quiere disfrutar triunfos de la Selección Mexicana con su hijo

Al pedir ayuda a los futbolistas, Gustavo Hernández dijo que sueña con ver los partidos de la Selección Mexicana con su hijo, pues expresó que su mayor “anhelo es verlo regresar a casa y celebrarlo juntos”.

Sobre ello, el padre buscador recordó que antes de la desaparición compartía partidos de futbol con su hijo, pues dijo que le gustaba hacer hamburguesas mientras veían futbol”, lo que dijo, le gustaría recuperar.

Al vincular su esperanza con los desaparecidos, el activista subrayó que un triunfo deportivo tendría mayor significado si pudiera festejarlo al abrazar nuevamente a su hijo.

Finalmente, al insistir en que los seleccionados son héroes, añadió que aunque tiene la esperanza de ver a la selección campanea, su mayor anhelo es verlo en compañía de su hijo “de regreso en casa”.