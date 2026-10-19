La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se ubicó en el sexto lugar entre las universidades mexicanas incluidas en el THE World University Rankings 2027 y en la cuarta posición entre las instituciones públicas nacionales consideradas en la clasificación. A nivel mundial, la institución quedó en el rango de posiciones 1801–2000.

La edición 2027 del ranking elaborado por Times Higher Education (THE) evaluó a 2 mil 297 instituciones de educación superior de 118 países y territorios, 106 más que en la edición anterior.

En México, 26 universidades formaron parte de esta clasificación internacional, que compara el desempeño de instituciones de distintas regiones mediante un marco común de evaluación.

UAM destaca en vinculación con la industria en el ranking THE 2027

De las cinco dimensiones evaluadas por THE, la vinculación con la industria fue el rubro con mayor puntuación para la UAM, con 31.2 puntos. Le siguieron perspectiva internacional, con 27.3; entorno de investigación, con 26.9; enseñanza, con 22.3, y calidad de la investigación, con 19.3 puntos.

La dimensión de enseñanza considera factores como el entorno de aprendizaje, la reputación académica en docencia, la relación entre estudiantes y personal académico, los doctorados otorgados y los recursos institucionales destinados a esta actividad.

Por su parte, el entorno de investigación mide la capacidad de las universidades para generar conocimiento, a partir de indicadores como reputación, ingresos institucionales y productividad científica. La calidad de la investigación evalúa el alcance, la influencia y la excelencia de la producción académica.

En tanto, la perspectiva internacional toma en cuenta la presencia de estudiantes y personal académico de otros países, además de la colaboración científica internacional. La vinculación con la industria considera la transferencia de conocimiento al sector productivo, incluidos los ingresos derivados de la colaboración con empresas y la generación de patentes.

UAM comparte rango mundial con la Universidad Iberoamericana

En la relación nacional presentada para la edición 2027, el Tecnológico de Monterrey ocupó el primer lugar, con un rango mundial de 501–550. Le siguió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en el rango 701–800.

La Universidad de Colima apareció en la tercera posición nacional, con un rango mundial de 1401–1600, mientras que la Universidad Autónoma de Sinaloa se ubicó en cuarto lugar, en el intervalo 1601–1800. La Universidad Iberoamericana ocupó la quinta posición nacional y compartió con la UAM el rango mundial 1801–2000.

Entre las instituciones mexicanas situadas en el rango mundial 2001+ se encuentran la Universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras.

THE amplió de 10 a 18 el número de bandas de clasificación para la edición 2027 y publicó posiciones individuales hasta el lugar 300. A partir de ese punto, agrupó a las instituciones en intervalos de amplitud creciente hasta llegar a la categoría 2001+.

Por esta razón, el rango mundial 1801–2000 no permite establecer una diferencia exacta de posición entre la UAM y otras universidades que aparecen en la misma banda, aunque ocupen lugares distintos en la relación nacional.

THE establece criterios de participación para el ranking 2027

Para participar en el THE World University Rankings 2027, las instituciones debían impartir estudios de licenciatura, desarrollar investigación en diversas áreas y contar con al menos mil publicaciones de investigación entre 2021 y 2025, con un mínimo de cien publicaciones por año.

Estos requisitos delimitan el conjunto de universidades consideradas en la clasificación internacional, que analiza distintas dimensiones del desempeño institucional para presentar sus resultados tanto por rangos mundiales como mediante relaciones nacionales.