La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa anunció un paro de labores indefinido y compartió el pliego petitorio de los estudiantes.

El martes 20 de octubre se realizó una asamblea estudiantil en las instalaciones de la UAM Iztapalapa y determinaron paro indefinido, por lo que iniciaron la toma de edificios.

Estudiantes de la UAM Iztapalapa mencionaron que están considerando cerrar vialidades, realizar Metro popular y exponer su caso en medios nacionales; la institución no se ha pronunciado por el paro.

UAM Iztapalapa: esto solicitan los estudiantes tras paro indefinido

Los estudiantes acordaron durante una asamblea solicitar a las autoridades de la UAM Iztapalapa las siguientes condiciones:

Funcionamiento de la biblioteca de la unidad

Baños con insumos de higiene y seguridad

Acceso libre al internet institucional

Desprivatización del Centro de Estudios de lenguas Extranjeras

Mantenimiento de las áreas deportivas que están en abandono

Transparencia del presupuesto

Democratización de los puestos de liderazgo de divisiones y del uso de presupuesto

UAM Iztapalapa se va aparo indefinido (Facebook/Hijxs del Chahuistle)

Estudiantes tomaron el control de las instalaciones de la UAM Iztapalapa a las 3:00 p.m. de este martes, en busca de dialogar con autoridades de la institución durante la semana y hasta el viernes 23 de octubre.

Entre las denuncias de los estudiantes de la UAM Iztapalapa están las condiciones insalubres de su cafetería y los problemas de mantenimiento en su hemeroteca.

Estudiantes de la UAM Iztapalapa consideran cerrar vialidades y otras acciones de protesta

La participantes de la asamblea de la UAM Iztapalapa consideran realizar diversas acciones para que sus peticiones sean consideradas.

Los estudiantes plantearon cerrar vialidades cercanas a la UAM Iztapalapa y realizar Metro popular, el cual consiste en dejar pasar a los usuarios del Metro CDMX gratis.

También buscan exponer su pliego petitorio en medios nacionales y analizarán si su paro será activo o total.

La UAM Iztapalapa informó sobre el cierre de la biblioteca hasta conocer los acuerdos que se realizarían durante la asamblea estudiantil y aseguraron que seguían “abiertos al diálogo”.

UAM Iztapalapa se va a paro indefinido (Facebook/Hijxs del Chahuistle)

Hasta la noche del martes, la UAM Iztapalapa no se había pronunciado sobre el paro indefinido o si abrirán una mesa de diálogo con los estudiantes para llegar a aun acuerdo.