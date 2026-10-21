La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa anunció un paro de labores indefinido y compartió el pliego petitorio de los estudiantes.
El martes 20 de octubre se realizó una asamblea estudiantil en las instalaciones de la UAM Iztapalapa y determinaron paro indefinido, por lo que iniciaron la toma de edificios.
Estudiantes de la UAM Iztapalapa mencionaron que están considerando cerrar vialidades, realizar Metro popular y exponer su caso en medios nacionales; la institución no se ha pronunciado por el paro.
UAM Iztapalapa: esto solicitan los estudiantes tras paro indefinido
Los estudiantes acordaron durante una asamblea solicitar a las autoridades de la UAM Iztapalapa las siguientes condiciones:
- Funcionamiento de la biblioteca de la unidad
- Baños con insumos de higiene y seguridad
- Acceso libre al internet institucional
- Desprivatización del Centro de Estudios de lenguas Extranjeras
- Mantenimiento de las áreas deportivas que están en abandono
- Transparencia del presupuesto
- Democratización de los puestos de liderazgo de divisiones y del uso de presupuesto
Estudiantes tomaron el control de las instalaciones de la UAM Iztapalapa a las 3:00 p.m. de este martes, en busca de dialogar con autoridades de la institución durante la semana y hasta el viernes 23 de octubre.
Entre las denuncias de los estudiantes de la UAM Iztapalapa están las condiciones insalubres de su cafetería y los problemas de mantenimiento en su hemeroteca.
Estudiantes de la UAM Iztapalapa consideran cerrar vialidades y otras acciones de protesta
La participantes de la asamblea de la UAM Iztapalapa consideran realizar diversas acciones para que sus peticiones sean consideradas.
Los estudiantes plantearon cerrar vialidades cercanas a la UAM Iztapalapa y realizar Metro popular, el cual consiste en dejar pasar a los usuarios del Metro CDMX gratis.
También buscan exponer su pliego petitorio en medios nacionales y analizarán si su paro será activo o total.
La UAM Iztapalapa informó sobre el cierre de la biblioteca hasta conocer los acuerdos que se realizarían durante la asamblea estudiantil y aseguraron que seguían “abiertos al diálogo”.
Hasta la noche del martes, la UAM Iztapalapa no se había pronunciado sobre el paro indefinido o si abrirán una mesa de diálogo con los estudiantes para llegar a aun acuerdo.