La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reconoce el paro estudiantil de la unidad Iztapalapa y ofrece diálogo para atender las demandas de la comunidad universitaria.

La rectoría general de la UAM reconoce las inquietudes expresadas por el estudiantado de la unidad Iztapalapa y toma conocimiento de la decisión de realizar un paro de actividades Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana

El martes 20 de octubre se realizó una asamblea estudiantil en la UAM Iztapalapa y tras compartir su pliego petitorio acordaron irse a paro; el miércoles se instaló una mesa de diálogo.

UAM responde al paro estudiantil de Iztapalapa y ofrece diálogo

Durante la noche del martes, la UAM compartió un comunicado para reconocer el paro estudiantil pactado por los estudiantes de la unidad Iztapalapa.

Las instalaciones de la UAM Iztapalapa fueron tomadas por estudiantes y cerradas desde la tarde del martes con pancartas donde expresaban su inconformidad por el cierre de su biblioteca.

La Universidad Autónoma Metropolitana manifestó que están abiertos al diálogo respetuoso y constructivo como vía para atender las peticione de los estudiante.

La Universidad Autónoma Metropolitana reconoce paro de labores de la Unidad Iztapalapa (Facebook/UAMUniversidadAutonomaMetropolitana )

Autoridades de la UAM compartieron que buscarán acompañar a los directivos de la unidad Iztapalapa y sus estudiantes para llegar a acuerdos que permitan atender las preocupaciones y peticiones expresadas en la asamblea.

Expresamos nuestra disposición para acompañar a las autoridades y a la comunidad de la Unidad Iztapalapa en la búsqueda de acuerdos que permitan atender las preocupaciones planteadas y generar condiciones para la continuidad de las actividades sustantivas de nuestra universidad Rectoría UAM

UAM promete atender peticiones de los estudiantes de la unidad Iztapalapa

La rectoría general de la UAM asegura que mantienen contacto con las autoridades de la unidad Iztapalapa y darán seguimiento a los acuerdos que se alcancen en los siguientes días.

Mientras tanto, las autoridades de la UAM Iztapalapa aseguran que tuvieron el primer acercamientos con estudiantes durante el 21 de octubre.

Durante el primer acercamiento se firmó una carta compromiso para garantizar que no habrá represalias tras el paro de labores y la colocación de una mesa de diálogo.

La mesa de diálogo se instalará a las 3:00 p.m. de este miércoles para analizar y trabajar sobre las demandas de los estudiantes con el fin de encontrar alternativas.

La Universidad reitera su voluntad de privilegiar el diálogo como vía para alcanzar acuerdos y se mantiene a la espera de la repuesta del alumnado a la propuesta presentada Rectoría UAM Iztapalapa

Los estudiantes de la UAM Iztapalapa solicitan:

Funcionamiento de la biblioteca de la unidad

Baños con insumos de higiene y seguridad

Acceso libre al internet institucional

Desprivatización del Centro de Estudios de lenguas Extranjeras

Mantenimiento de las áreas deportivas que están en abandono

Transparencia del presupuesto

Democratización de los puestos de liderazgo de divisiones y del uso de presupuesto