Las lluvias intensas en CDMX (Ciudad de México) activaron la alerta roja en cuatro alcaldías para la noche del 8 de julio:

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Gustavo A. Madero

Las 12 alcaldías restantes se encuentran en alerta naranja y amarilla, tal como advirtió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC).

Las intentas lluvias han provocado a su vez diversas afectaciones en toda la entidad, como se observa en redes sociales, el Metro CDMX cuenta con servicio provisional en Línea 4.

Alcaldías de CDMX en alerta roja por lluvias intensas para este miércoles 8 de julio

Mediante redes sociales, la SGIRPC dio a conocer la activación de la alerta roja por lluvias intensas en CDMX para tres alcaldías, con hasta 70 mm de agua.

Alerta roja en CDMX por lluvias intensas la noche de hoy miércoles 8 de julio (SGIRPC)

Tal como apunta el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias intensas en CDMX se deben a las circulaciones ciclónicas junto con el desplazamiento de la onda tropical 16.

Por lo cual, pronostica también bancos de niebla, así como descargas eléctricas y caída de granizo en la CDMX, junto con un ambiente fresco en toda la zona centro de México.

Recomienda a la ciudadanía resguardarse y evitar calles inundadas o con corrientes de agua, así como protegerse de posible caída de ramas o anuncios.

Lluvias intensas afectan toda la CDMX: alerta naranja y amarilla también están activas

Sin embargo, la advertencia por lluvias intensas se extiende a toda la CDMX, ya que también se activó la alerta naranja en:

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztacalco

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta naranja y amarilla en CDMX por lluvias intensas (SGIRPC)

Mientras que la alerta amarilla está activa en dos alcaldías de CDMX:

Iztapalapa

Tláhuac

Derivado de las alertas, el servicio de Metro CDMX tiene servicio provisional en su Línea 4 de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán, sin operación en las estaciones:

Misterios

Valle Gómez

Consulado

Eduardo Molina

Aragón

Mientras que en la Línea 3 del Cablebús se redujo la actividad y se hizo el desembarque de usuarios debido a la tormenta eléctrica.

Igualmente, diversas zonas de la CDMX se han visto inundadas, como Paseo de la Reforma y parte del Centro Histórico, además, se desbordó el Gran Canal.