El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un periodo de 72 horas de lluvias fuertes en gran parte de México, por lo que llamó a la población a extremar precauciones del 8 al 10 de julio de 2026.

De acuerdo con la información, las lluvias fuertes son consecuencia de fenómenos meteorológicos como la onda tropical número 16, por lo que no debes guardar el paraguas durante estos días.

Pronóstico de lluvias para este miércoles 8 de julio de 2026

El SMN prevé que este miércoles 8 de julio de 2026 se presenten lluvias en gran parte del territorio nacional.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

No guardes el paraguas: estos estados tendrán lluvias fuertes del 8 al 10 de julio (Galo Cañas Rodríguez)

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles inundaciones, encharcamientos y deslaves.

El único estado con pronóstico de lluvias intensas es Veracruz, mientras que para el resto del país se estiman:

Lluvias muy fuertes:

Chiapas (este)

Ciudad de México

Durango

Estado de México

Guerrero (norte)

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca (norte)

Puebla

San Luis Potosí (este)

Sinaloa

Tabasco (oeste)

Tamaulipas (sur)

Tlaxcala

Zacatecas (suroeste)

Lluvias fuertes:

Aguascalientes

Campeche

Colima

Guanajuato

Querétaro

Yucatán

Intervalos de chubascos:

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Quintana Roo

Sonora

Estos estados tendrán lluvias fuertes del 8 al 10 de julio (SMN)

Pronóstico de lluvias para este jueves 9 de julio de 2026

El jueves 9 de julio será el día con mayor cantidad de lluvia, pues se registrarán en la mayor parte del país. El pronóstico de precipitaciones es el siguiente:

Lluvias intensas:

San Luis Potosí (este)

Tamaulipas

Veracruz

Lluvias muy fuertes:

Chiapas (sur)

Chihuahua

Durango (oeste)

Guanajuato (noreste)

Hidalgo

Oaxaca (norte)

Puebla

Querétaro (norte)

Sinaloa

Sonora

Lluvias fuertes:

Aguascalientes

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Tabasco

Tlaxcala

Zacatecas

Intervalos de chubascos:

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Nuevo León

Quintana Roo

Yucatán

Estos estados tendrán lluvias fuertes del 8 al 10 de julio (SMN)

Pronóstico de lluvias para este viernes 10 de julio de 2026

De acuerdo con el SMN, para este viernes 10 de julio no habrá lluvias de intensidad; sin embargo, no debes guardar el paraguas, pues aún se pronostican lluvias en diversos estados:

Lluvias muy fuertes:

Guerrero (sureste)

Oaxaca (suroeste)

Tamaulipas (sur)

Veracruz (norte)

Lluvias fuertes:

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Intervalos de chubascos:

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Tabasco

Yucatán

Zacatecas