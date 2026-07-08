No guardes el paraguas: estos estados tendrán lluvias fuertes del 8 al 10 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un periodo de 72 horas de lluvias fuertes en gran parte de México, por lo que llamó a la población a extremar precauciones del 8 al 10 de julio de 2026.
De acuerdo con la información, las lluvias fuertes son consecuencia de fenómenos meteorológicos como la onda tropical número 16, por lo que no debes guardar el paraguas durante estos días.
Pronóstico de lluvias para este miércoles 8 de julio de 2026
El SMN prevé que este miércoles 8 de julio de 2026 se presenten lluvias en gran parte del territorio nacional.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles inundaciones, encharcamientos y deslaves.
El único estado con pronóstico de lluvias intensas es Veracruz, mientras que para el resto del país se estiman:
Lluvias muy fuertes:
- Chiapas (este)
- Ciudad de México
- Durango
- Estado de México
- Guerrero (norte)
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca (norte)
- Puebla
- San Luis Potosí (este)
- Sinaloa
- Tabasco (oeste)
- Tamaulipas (sur)
- Tlaxcala
- Zacatecas (suroeste)
Lluvias fuertes:
- Aguascalientes
- Campeche
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Yucatán
Intervalos de chubascos:
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Quintana Roo
- Sonora
Pronóstico de lluvias para este jueves 9 de julio de 2026
El jueves 9 de julio será el día con mayor cantidad de lluvia, pues se registrarán en la mayor parte del país. El pronóstico de precipitaciones es el siguiente:
Lluvias intensas:
- San Luis Potosí (este)
- Tamaulipas
- Veracruz
Lluvias muy fuertes:
- Chiapas (sur)
- Chihuahua
- Durango (oeste)
- Guanajuato (noreste)
- Hidalgo
- Oaxaca (norte)
- Puebla
- Querétaro (norte)
- Sinaloa
- Sonora
Lluvias fuertes:
- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Tabasco
- Tlaxcala
- Zacatecas
Intervalos de chubascos:
- Aguascalientes
- Baja California Sur
- Campeche
- Coahuila
- Nuevo León
- Quintana Roo
- Yucatán
Pronóstico de lluvias para este viernes 10 de julio de 2026
De acuerdo con el SMN, para este viernes 10 de julio no habrá lluvias de intensidad; sin embargo, no debes guardar el paraguas, pues aún se pronostican lluvias en diversos estados:
Lluvias muy fuertes:
- Guerrero (sureste)
- Oaxaca (suroeste)
- Tamaulipas (sur)
- Veracruz (norte)
Lluvias fuertes:
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Durango
- Estado de México
- Hidalgo
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tlaxcala
Intervalos de chubascos:
- Aguascalientes
- Baja California Sur
- Campeche
- Coahuila
- Colima
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Querétaro
- Tabasco
- Yucatán
- Zacatecas