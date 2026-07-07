La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en la Ciudad de México (CDMX), hoy lunes 6 de julio.

De acuerdo con la información, el granizo podría presentarse en ocho alcaldías, por lo que debes prepararte si vives en:

Azcapotzalco Benito Juárez Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Venustiano Carranza

Prevén caída de granizo en estas 8 alcaldías de CDMX (@SGIRPC_CDMX)

Prevén caída de granizo en estas 8 alcaldías de CDMX

Protección Civil activó la alerta amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en el norte, centro y oriente de la CDMX durante la tarde y noche de este lunes 6 de julio.

El pronóstico apunta a que las precipitaciones alcanzan los 29 milímetros, por lo que la intensidad podría causar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas y árboles

Pese a que ocho alcaldías serán las afectadas, la SGIRPC detalló que Iztapalapa será la que mayor intensidad de lluvia y granizo presente, mientras que el resto será de intensidad moderada.

Prevén caída de granizo en estas 8 alcaldías de CDMX (@SGIRPC_CDMX)

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.