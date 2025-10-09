Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclara presencia de soldados en Ciudad Universitaria (CU).

El pasado 8 de octubre por la noche en redes sociales comenzó a circular un video donde se puede ver a militares ingresar a la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM con una camioneta y un remolque para caballos.

Hoy nuevamente se vieron militares en CU.



Pero nadie se alarme.



Dicen las autoridades que llevaron un caballo a la Facultad de Veterinaria.



Lo que ven nuestros ojos universitarios en este 2025

Por ello es que la misma Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM decidió aclarar la presencia de soldados en Ciudad Universitaria.

En un comunicado la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM aclara presencia de soldados que estaban en Ciudad Universitaria para atender a un caballo.

De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM el pasado 8 de octubre a las 19:50 horas, personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), trasladó a un caballo para que fuera atendido de emergencia en el Hospital de Equinos de dicha facultad.

Aclararon que el vehículo militar que transportaba al caballo pasó por el circuito escolar hasta el hospital donde el equino fue descargado para recibir atención.

Después la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM dijo en su comunicado que el personal militar se retiró de CU a las 20:05 horas.

Por el momento se desconoce el estado de salud del caballo de la Sedena o el motivo de esta urgencia que llevó a soldados a trasladar al animal a Ciudad Universitaria.

Este hecho fue criticado en redes sociales por una supuesta violación a la autonomía universitaria por la presencia de soldados en Ciudad Universitaria, mientras que para algunos usuarios esta práctica de llevar a caballos de la Sedena a la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM es común.