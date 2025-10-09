La Prepa 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue desalojada la mañana del jueves 9 de octubre luego de la detención de un “objeto sospechoso” dentro de las instalaciones.

“La alcaldía Gustavo A. Madero informa que esta mañana se llevó a cabo la evaluación preventiva de la Preparatoria No. 3 Justo sierra, ante la detección de un objeto sospechoso dentro de las instalaciones” Alcaldía Gustavo A. Madero

De acuerdo con las autoridades, tras el hallazgo se realizó la denuncia correspondiente a las autoridades quienes, con el apoyo de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, evacuaron a los estudiantes, así como al personal administrativo.

¿Amenaza de bomba en Prepa 3? Desalojan a estudiantes por “objeto sospechoso”

La mañana del jueves 9 de octubre estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) Plantel 3 Justo Sierra, fueron desalojados luego de que se alerta de una posible amenaza de bomba.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como de Protección Civil se movilizaron para poner en resguardo a la población civil, ante la posible amenaza.

El objeto reportado no significó un peligro para los estudiantes de la Prepa 3, pues se trató de una botella que, según los reportes, contenía un líquido con espuma que emanaba humo pero no era explosivo.

“Tras la revisión del objeto, se confirmó que no representaba riesgo alguno, tratándose únicamente de un termo con líquido en su interior” Alcaldía Gustavo A. Madero

Amenazas en la UNAM: Identifican a 2 presuntos responsables

Ante el incremento de las denuncias por supuestas amenazas de bomba en distintos planteles de la UNAM, ya fueron identificados 2 presuntos responsables.

Se trata de personas que estarían difundiendo las falsas amenazas de bomba contra la comunidad en los medios digitales.

Los presuntos responsables fueron citados por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX con apoyo de las averiguaciones de la Policía Cibernética, para obtener sus declaraciones conforme a derecho.