México, 3 Feb. (Notimex).- La Policía Federal detuvo a Emilio Chamorro Almazán, apodado "el Tejón", presunto integrante de Los Zetas y a quien se le relaciona con Óscar Osvaldo García Montoya, "el Compayito", y con el homicidio de cinco personas en la zona del Ajusco.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que la captura ocurrió la víspera, durante un operativo efectuado en la colonia Alfredo V. Bonfil, en el municipio Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con reportes de inteligencia se tiene conocimiento de que "el Tejón" ordenó que fueran privados de la vida cinco integrantes de una familia en la zona del Ajusco, en el Distrito Federal, en octubre de 2010.

A este sujeto, quien se encuentra entre los más buscados por la Procuraduría General de la República (PGR), también se le relaciona con un grupo delictivo conocido como Los Tlacuaches que fungían como homicidas.

Resultado del cruce de datos en la red de vínculos del Centro de Inteligencia de la Policía Federal se tuvo conocimiento que Chamorro Almazán fue integrante de un grupo criminal al servicio de Los Zetas.

Posteriormente se unió con Óscar Osvaldo García Montoya, "el Compayito", detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en agosto de 2011 y quien fuera identificado como líder del grupo delictivo La Mano con Ojos.

Al momento de su captura, a "el Tejón" se le aseguraron 81 envoltorios con polvo blanco, una bolsa con hierba verde, seis equipos móviles de comunicación y una camioneta marca Cadillac, tipo Escalde, modelo 2005, placas de circulación PX-02828 de Nuevo León.

El detenido y lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la cual continuará con las indagatorias correspondientes.