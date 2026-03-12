Nuevamente un conductor imprudente causó un caos vial dentro de Viaducto Miguel Alemán.

El pasado 10 de marzo un motociclista grabó el momento en que un tráiler chocó contra un puente al cruce con la avenida Monterrey, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El video, el cual ya es viral, muestra cómo el trailero al pasar a alta velocidad por debajo del puente de concreto pierde la caja.

No obstante, el conductor no se detiene, continúa su camino e incluso aumenta la velocidad puesto que ya no tiene tanto peso.

De esto hablamos:

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia acudieron a la zona para retirar el contenedor con ayuda de maquinaria pesada.

Este incidente provocó el cierre parcial de dos carriles, lo que generó una fila kilométrica de varios vehículos en la estrecha autopista transversal.

Afortunadamente no hubo choques a causa del desprendimiento de la pesada estructura metálica y tampoco heridos.

Hasta el momento se desconoce el nombre del conductor imprudente.

Tráileres y vehículos de carga pesada tienen prohibido circular en Viaducto Miguel Alemán

De acuerdo con el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, tráileres y vehículos de carga pesada tienen prohibido circular en Viaducto Miguel Alemán.

Esto se debe a que los puentes de la autopista transversal son bajos, es decir, no cuentan con la altura suficiente para su paso.

No obstante, no es la primera vez que un tráiler o un camión es captado circulando en Viaducto Miguel Alemán, pese a restricciones y riesgos.

Un camión quedó atorado y genera caos vial en CDMX (Twitter)

Incluso, patinadores y ciclistas han sido exhibidos.

Aunado a esto motociclistas sin casco y con vehículos menores a un cilindraje menor a 250cc circulan a diario.

Aunque autoridades imponen multas por faltar al reglamento, hasta el momento, no hay una solución real que frene este tipo de acciones.