Sobre la carretera federal México - Texcoco en el Estado de México un conductor de tráiler disparó contra policías mientras intentaba huir, desatando una persecución.

Pese a la violencia del conductor del tráiler que disparó contra policías, este fue detenido metros adelante sobre la misma autopista.

Persecución en la México - Texcoco termina tras detención de conductor que disparó contra policías

La noche del viernes sobre la carretera federal México - Texcoco, a la altura de Los Reyes, Paz un conductor de tráiler desató una persecución con policías estatales.

Según testimonios, el tráiler fue detenido por policías municipales, momento en el que el conductor disparó contra los oficiales e intentó huir, desatando la persecución en carretera.

Durante la persecución, el conductor del tráiler al menos embistió en el camino a 3 automóviles más sobre la México - Texcoco, mientras que otros automovilistas se orillaban ante la escena de violencia.

Tráiler desata balacera y caos en la México-Texcoco



La noche del viernes 30 de enero, el conductor de un tráiler disparó contra policías que le marcaron el alto en la carretera federal México-Texcoco, a la altura de Los Reyes La Paz. Tras abrir fuego, huyó a toda velocidad,… pic.twitter.com/i4mBFP2E2z — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 31, 2026

Luego de varios kilómetros de persecución, los elementos municipales lograron detener al conductor del tráiler, tras ser rodeado por los policías.

En los hechos, además de la detención del conductor del tráiler que disparó a policías en la México - Texcoco, por su parte, paramédicos solo reportaron personas con crisis nerviosa y golpes leves, sin ninguna víctima mortal.

Ya se investiga a conductor de tráiler que disparó a policías tras ser detenido

Tras ser detenido conductor de tráiler que disparó a policías en la México-Texcoco fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Al momento de la detención al conductor de tráiler que disparó a policías se le aseguraron un arma corta y cartuchos útiles.

Con ello, las autoridades estatales ya han abierto una carpeta de investigación, mientras se indaga el motivo de la agresión del conductor hacia los policías y la procedencia del tráiler.