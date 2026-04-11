La mañana de este sábado 11 de abril se incendió un tráiler en la carretera Chamapa-La Venta a la altura de Naucalpan, Estado de México, generando gran carga vehicular.

Información preliminar señala que el incendio fue ocasionado por una falla mecánica, que habría causado que la unidad se calcinara en su totalidad; esto aún no se ha comprobado.

Cierre vial por incendio de tráiler en Chamapa-La Venta a la altura de Naucalpan

Un tráiler se incendió esta mañana sobre la carretera Chamapa-La Venta, a la altura de Naucalpan, lo que generó afectaciones viales importantes, pues el carril se cerró en su totalidad.

Tráiler en llamas en Chamapa-La Venta provoca cierre vial en Naucalpan (Redes sociales)

De acuerdo con la información, el incendio del tráiler no dejó personas lesionadas, sin embargo, este ocasionó largas filas de vehículos; autoridades adelantaron que la circulación tardaría en restablecerse.

La Guardia Nacional acudió al lugar del siniestro para acordonar la zona y retirar el tráiler calcinado, sin embargo, se notificó que la unidad había derramado diesel, por lo que se requería limpiar el asfalto.

A través de redes sociales, se confirmó el cierre de la carretera Chamapa-La Venta, por lo que se le invitó a los conductores tener precaución al manejar, así como tomar rutas alternas.

El desvío de la circulación se dio desde el kilómetro 36 de la Chamapa-La Venta, que conecta los municipios de Huixquilucan, Naucalpan y la carretera con destino al estado de Querétaro.