Secretaría de Cultura del Gobierno de México ofrece diálogo tras anuncio de manifestación sindical para este martes 20 de enero.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura reiteró que se encuentra abierta al diálogo colaborativo y respetuoso con los trabajadores.

Luego de que se había planeado una movilización para este 20 de enero por parte de uno de los sindicatos del sector cultura, la institución ofrece diálogo.

Secretaría de Cultura ofrece diálogo tras anuncio de manifestación sindical

En un comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México destacó que ningún trabajador ganará menos del salario mínimo.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó que el pago será retroactivo al mes de enero de 2026.

De esta manera invitó a sus trabajadores inconformes a acercarse a las mesas de diálogo que están abiertas en el área jurídica y administrativa.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México reiteró su apertura al diálogo colaborativo y respetuoso con los trabajadores.

CNSUESIC exige ampliar presupuesto en el área de conocimiento

La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC) exigen ampliar el presupuesto a todas las instituciones que conforman el área de conocimiento.

CNSUESIC considera que hay un déficit presupuestal acumulado desde el 2018, generando un retraso en la infraestructura, investigación y salarios de los trabajadores.

Eso ha provocado que especialistas tengan salarios precarios y prefieran buscar oportunidades en otros sitios.

Lo que resulta en una pérdida económica, científica y cultural para el Estado Mexicano ya que no hay un desarrollo de la ciencia y la cultura.

La exigencia central de los integrantes de la CNSUESIC para superar la crisis por la que atraviesan las instituciones de educación superior, investigación y cultura es el aumento presupuestal.