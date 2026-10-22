Trabajadores del IMSS anunciaron una marcha nacional el viernes 30 de octubre, mientras que el 31 de octubre será la asamblea constituyente donde se definirá la organización para seguir exponiendo sus peticiones.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social continuarán manifestándose tras el rechazo al aumento salarial del 8% propuesto por Zoé Robledo, titular del IMSS.

Trabajadores del IMSS anuncian marcha nacional para el 30 de octubre

El Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS finalizó el proceso de alza salarial a pesar de que los trabajadores de la institución no están conformes.

Ante esta situación, trabajadores del IMSS seguirán manifestándose y planean una movilización nacional para el 30 de octubre.

Protestas del IMSS (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Se espera que trabajadores del IMSS de todo país se unan a los bloqueos: “Se va parar el país el 30 de octubre”, expresó un trabajador de la institución.

Trabajadores podrían bloquear las principales vialidades de México, así como carreteras federales.

La disidencia del IMSS también informó que el 21 de octubre iniciaron la toma de las 37 secciones sindicales e irán avanzando una por semana.

Asimismo, adelantaron que el 31 de octubre tendrán una asamblea para ratificar sus peticiones.

Trabajadores del IMSS siguen exigiendo renuncia de Rafael Olivos

La asamblea general del 31 de octubre será para definir su organización y analizar las peticiones de los trabajadores del IMSS, de las cuales destaca la renuncia de Rafael Olivos, líder sindical.

Trascendió que algunos trabajadores del IMSS aceptarían el aumento salarial propuesto por el titular de la institución, siempre y cuando renuncie el secretario.

Los trabajadores de la salud siguen firmes en la petición de un aumento salarial del 10%, ya que aseguran que la propuesta de Zoé Robledo es una “burla” a su trabajo.