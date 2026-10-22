Integrantes de la sección 9 de la CNTE emitieron su respaldo a las protestas de trabajadores del IMSS, quienes exigen un aumento salarial y la salida de Rafael Olivos.

Esta postura tiene lugar luego de que maestros de la CNTE participaran en las movilizaciones de trabajadores del IMSS, realizadas en la CDMX este miércoles 21 de octubre.

Sección 9 de la CNTE respalda protestas del IMSS por aumento salarial y salida de Rafael Olivos

Bajo el grito de “IMSS, hermanos, la CNTE te da la mano”, integrantes del magisterio respaldaron las protestas que trabajadores del instituto de salud realizan a nivel nacional.

Principalmente, reiteraron su apoyo a la postura que rechaza un incremento salarial del 2.9%, al encontrarse lejos del 10% que exigen en las demandas.

El líder de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, señaló la existencia de coincidencias con la lucha de trabajadores del IMSS, al acusar que ambos grupos han padecido cacicazgos.

Protestas del IMSS (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Puntualmente, recordó casos como el de Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo, así como también el de Alfonso Cepeda.

En este sentido, reconoció las demandas de trabajadores del IMSS, quienes exigen la renuncia de Rafael Olivos por presuntos malos manejos al sindicato.

Hernández acusó que los “líderes charros” del IMSS y de la CNTE han utilizado su posición para conseguir un cargo político, beneficiándose de las cuotas de los trabajadores.

Por ello reiteró su apoyo a las movilizaciones del IMSS, destacando la participación de maestros procedentes de la CDMX, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Puebla, así como en otros estados donde tengan lugar movilizaciones.