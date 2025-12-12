Trabajadores de limpia protestan en la CDMX vaciando camiones de basura afuera de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo.

Pese a que ya iniciaron las negociaciones con las autoridades capitalinas, los trabajadores de limpia no han llegado a un acuerdo luego de que exigen ser sindicalizados.

Trabajadores de limpia vacían camiones de basura en la CDMX como protesta

Desde las primeras horas del día, la circulación en Fray Servando Teresa de Mier, a la altura de Simón Bolívar, permaneció cerrada debido a la protesta de trabajadores de limpieza de la CDMX.

Trabajadores de limpia de la CDMX vaciaron más de 20 camiones de basura en avenida Fray Servando Teresa de Mier en protesta a lo que consideran una falta de respuesta de las autoridades a su exigencia de formar un sindicato.



Por lo menos 20 camiones de basura bloquearon la circulación entre Eje Central y la avenida Isabel La Católica, generando un importante caos vial en la zona centro.

Durante la protesta, trabajadores de limpieza vaciaron camiones de basura frente a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, ubicada en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta se tornó violenta luego de que los protestantes arrojaron botellas de vidrio, piedras, hicieron pintas y rompieron algunos cristales.

Al no recibir una respuesta por parte de las autoridades, los protestantes quemaron las montañas de basura.

Las llamas comenzaron a propagarse, pero personal de Bomberos de CDMX llegó al lugar para apagar el fuego.

Trabajadores de limpia protestan en CDMX (@HalconOnce / X )

Esta es la exigencia de los trabajadores de limpia de la CDMX y por la cual protestaron vaciando camiones de basura

La principal exigencia de los trabajadores de limpieza es que se les asigne un dígito para acceder al sindicato.

Trabajadores de limpia aseguraron que no querían afectar a la ciudadanía, pero afirmaron que llevan meses solicitando su afiliación sindical sin recibir respuesta favorable.

Aseguraron que el no tener un sindicato, vulnera sus derechos laborales y limita su acceso a prestaciones y mejoras en sus condiciones de trabajo.

Las autoridades capitalinas informaron que personal de Concertación Política CDMX se encuentra dialogando con los protestantes para liberar la vialidad y restablecer el tránsito.