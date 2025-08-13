Pepe Couttolenc, líder del Partido Verde en el Estado de México, llamó a frenar la práctica de tirar basura a cielo abierto.

Esto, tras el reporte de Conagua que retiró 35 mil 230 toneladas de desechos del sistema de desagüe del Valle de México entre enero y agosto.

El objetivo fue evitar inundaciones graves en temporada de lluvias.

Riesgo y responsabilidad ciudadana ante el problema de la basura

Pepe Couttolenc advirtió que la basura en desagües representa un riesgo para la salud y seguridad , e insistió en que la solución comienza en casa.

Ello, al separar, reciclar y evitar tirar residuos en la calle para lograr un Estado de México más limpio y seguro.

Pepe Couttolenc reconoce a Delfina Gómez por problemas ambientales

En este sentido, Pepe Couttolenc destacó el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez con el programa Basura Cero en 60 municipios.

Asimismo, celebró las estrategias educativas como:

Aventuras Verdes.

Operativos para proteger el Bosque de Agua y el Mega Reciclatón, que recolectó 13 toneladas de residuos electrónicos y reciclables.

Además, resaltó reformas promovidas por el PVEM, como: