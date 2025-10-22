La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, señaló que como parte de las estrategias de saneamiento de la presa “El Capulín” se instalaron seis redes retenedoras de basura.

La mandataria señaló que estas redes tienen el fin de evitar que los desechos lleguen al vaso regulador, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente y a la salud de la población.

Huixquilucan reafirma su compromiso con La Herradura

Carrasco Contreras dio a conocer que estas redes se colocaron aguas arriba del río San Joaquín, las cuales están diseñadas para adaptarse al flujo del agua y detener los residuos sólidos para evitar que lleguen a la compuerta de la presa y se conviertan en un foco de infección.

“Reconozco todo el trabajo que está llevando a cabo Aguas de Huixquilucan para seguir saneando este cuerpo de agua. Quiero que sepan que seguimos fortaleciendo los esfuerzos para cuidar la salud y el patrimonio de las y los huixquiluquenses. La atención de la presa ‘El Capulín’ es una prioridad para mi gobierno y, en la medida de nuestras atribuciones, vamos a remediar este cuerpo de agua federal” Romina Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan

Asimismo, señaló que esta obra es de alta durabilidad y de fácil mantenimiento, por lo que su funcionamiento está garantizado. Además, aseguró que el retiro de la basura se realizará de forma periódica por personal de Aguas de Huixquilucan.

Por otra parte, Romina Carrasco detalló que durante este 2025 se han realizado labores para reducir los malos olores, también se llevó a cabo la construcción de un colector marginal de 2.5 kilómetros que conduce la totalidad de las aguas residuales de Balcones de la Herradura hasta la planta “El Capulín”, para que sean tratadas y se aprovechen.

Romina Contreras anunció el nuevo proyecto para cuidar la salud de los pobladores (Cortesía)

A la par de esta obra, se instaló una compuerta de control hidráulico que durante la temporada de lluvias permite regular el flujo del agua y evitar la saturación del canal.

Finalmente, Víctor Manuel Báez Melo, director de Aguas de Huixquilucan, afirmó que junto con la Conagua se trabaja en una nueva planta de tratamiento aguas arriba.

Con estas acciones, el gobierno de Huixquilucan, encabezado por Romina Carrasco, reafirma su compromiso por mantener los protocolos de atención para el bienestar de la comunidad, comprometiéndose con el cuidado del medio ambiente y la salud de los vecinos.