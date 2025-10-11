De acuerdo con la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, en lo que va del año, 110 personas han sido sancionadas en el municipio por tirar o quemar basura en la vía pública.

Tan solo en los últimos 30 días, más de 20 infractores fueron presentados ante el Juez Cívico, esto como parte de los operativos permanentes que se han establecido para mantener limpia la capital mexiquense.

Ricardo Moreno hace un llamado para no tirar basura en la calles

El presidente municipal, Ricardo Moreno, señaló que el tirar la basura en la calles es una de las principales causas de inundaciones. Por ello, recordó que el Bando Municipal de Toluca, en su Artículo 63, Fracción VII, prohíbe tirar o quemar desechos en lugares no autorizados, pues afecta el orden, la limpieza y el medio ambiente.

Elementos de Seguridad y Protección de Toluca realizan operativos para sancionar a personas que arrojan basura en la vía pública (Cortesía)

¿Cuál es la sanción por tirar basura en Toluca?

Jorge Alberto Ayón, director de Seguridad y Protección de Toluca, detalló que las sanciones por esta falta pueden llegar hasta los 5 mil pesos o 32 horas de arresto, dependiendo el caso.

Asimismo, dio ejemplos de los casos más recientes y cuáles fueron las causas de sus detenciones:

Roberto “N”, de 50 años, sorprendido el 24 de septiembre arrojando basura en la calle Nicolás Bravo, colonia Centro

Cecilio “N”, de 74 años, detectado tirando desechos en la calle Aurelio Zúñiga, colonia Zopilocalco

Juan Manuel “N”, de 40 años, sancionado por quemar basura en la esquina de Enrique Olascoaga y Aztecas, colonia La Unión

Silvia “N”, de 52 años, detenida por la misma falta en Nicolás Bravo y José María Arteaga, en San Cristóbal Huichochitlán

El Ayuntamiento de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, afirmó que los operativos continuarán de manera permanente con el objetivo de fomentar la cultura cívica y el respeto al entorno urbano.