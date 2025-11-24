A un año de gobierno, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, aseguró que la Cuarta Transformación se consolida en la alcaldía, señalando un trabajo en conjunto a la presidenta Claudia Sheinbaum y con Clara Brugada, lo que ha permitido llevar a Tlalpan obras estratégicas, reforzar políticas de seguridad y atender zonas con rezagos históricos en servicios públicos.

Tlalpan reporta avances en seguridad, agua e infraestructura durante el primer año de gestión

La mandataria destacó que en materia de seguridad la presencia de patrullas aumentó un 400%, pasando de 6 a 30 unidades nuevas; además, se incorporaron 226 elementos.

La 4T se consolida en Tlalpan con resultados tangibles (Cortesía )

Con estas acciones, se logró una reducción del 24.5% en delitos de alto impacto; además, se implementaron estrategias primordiales como:

Alumbrado público

Caminos seguros

Rehabilitación de banquetas

Gabinete de seguridad que sesiona diariamente

Osorio explicó que se han invertido 47 millones de pesos en infraestructura hidráulica, se logró la reparación de 4 mil 285 fugas y se priorizaron trabajos de desazolve y la operación permanente del Operativo Chubascos 24/7 para atender emergencias en temporada de lluvias.

Por otra parte, detalló que el Cablebús Línea 4 reducirá hasta 45% los tiempos de traslado, mientras que la construcción de la Utopía del Maíz y la instalación de la Universidad Rosario Castellanos ampliará la oferta de educación superior pública en el sur de la capital.

La 4T se consolida en Tlalpan con resultados tangibles (Cortesía )

Finalmente, Gaby Osorio afirmó que se han rehabilitado 215 espacios públicos, se han retirado mil 532 vehículos abandonados, se han reordenado dos mil 671 puestos irregulares. Asimismo, se han promovido cinco mil actividades culturales, 640 comunitarias y acciones ambientales como la clausura de 15 aserraderos ilegales y la siembra de 13 mil árboles.

Con estas acciones, el gobierno de Tlalpan fortalece el trabajo diario en calles y con la gente, con el fin de seguir la visión de la 4T, impulsada en toda la entidad.