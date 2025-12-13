Durante hoy sábado 13 de diciembre se reportó un temblor en la CDMX, se trató de un microsismo con magnitud de 2.2 con epicentro en la alcaldía Xochimilco.

A través de su cuenta de X, el Sismológico Nacional compartió que se trató de un microsismo que ocurrió a las tres de la tarde con 46 minutos.

Temblor en CDMX hoy: Registran microsismo en Xochimilco (Captura de pantalla)

Esto es lo que se sabe sobre el microsismo magnitud 2.2 en Xochimilco

En las redes sociales circuló información sobre el microsismo magnitud 2.2 en Xochimilco, sin embargo son pocos los detalles que se conocen al momento.

De acuerdo con información de N+ Foro, no se reportaron daños en propiedades ni personas afectadas .

Un microsismo de magnitud 2.2 se registró esta tarde en la Ciudad de México, con epicentro en Xochimilco a las 15:46 horas. No se reportaron daños ni personas afectadas. #LasNoticiasDeFORO con @juliosilvadc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo… pic.twitter.com/ov2lqRp7Yz — N+ FORO (@nmasforo) December 13, 2025

Por su parte SkyAlert, también informó en sus redes sociales sobre el microsismo de magnitud 2.2 que se registró al sur de la CDMX.

SkyAlert dio a conocer que este microsismo únicamente fue percibido en la zona del epicentro , por lo que en otras alcaldías de la CDMX no hay reporte de que se sintió.

Además resaltó que al sur de la CDMX existen pequeñas fallas que ocasionalmente pueden generar sismos de baja magnitud.

Temblor hoy CDMX: reportan microsismo de 2.2 en Xochimilco (@SkyAlertMx / X )

Por su parte la cuenta del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México también informó sobre el microsismo.

En su publicación, C5 CDMX dio a conocer que tenían información que el microsismo magnitud 2.2 en Xochimilco sí fue percibido en algunas zonas de la CDMX.

Se mantiene comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, pero hasta el momento no se han reportado daños en propiedades.

Sin embargo, se dijeron al pendiente de cualquier emergencia que pueda surgir.

C5 CDMX recordó que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México.

A través de las redes sociales son pocas las personas que han reportado que percibieron este microsismo en Xochimilco.