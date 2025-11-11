La noche del lunes 10 de noviembre de 2025 se registró un temblor en CDMX del que se dio a conocer, se trató de un microsismo magnitud 2.3 con epicentro en la alcaldía Coyoacán.

Sobre el movimiento, el Sismológico Nacional compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que resaltó que el temblor ocurrió en punto de las 8 de la noche con 36 minutos.

De la misma forma, el organismo apuntó que el microcosmo de magnitud 2.3, como suele ocurrir con ese tipo de movimientos, tuvo una profundidad menor, pues ocurrió a 1 kilómetro de la superficie.

Ante el temblor, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó que ya se activaron los protocolos de emergencia y monitoreo con cámaras.

Hasta el momento no se ha emitido información relacionada con afectaciones o daños causados por el microsismo magnitud 2.3 que se registró en inmediaciones de la alcaldía Coyoacán.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. COYOACAN, CDMX 10/11/25 20:36:21 Lat 19.35 Lon -99.13 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 11, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información.