La alerta sísmica se activó hoy viernes 21 de noviembre de 2025 en varios puntos de la CDMX, lo que provocó sorpresa entre habitantes que no percibieron ningún temblor o sismo.

Minutos después, el Servicio Sismológico Nacional confirmó que no se registró ningún sismo en la CDMX ni en zonas cercanas al momento de la activación.

El SSN no ha registrado ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento. El SSN no opera ni es responsable de ninguna alerta sísmica. Servicio Sismológico Nacional

El Servicio Sismológico Nacional rechazó se registrara un temblor que activara la alerta sísmica hoy 21 de noviembre (Especial)

Ni SASSLA ni el C5 han señalado a qué se debió la activación errónea de la alerta sísmica, pero confirman que no hay sismo ni temblor hoy.

La organización Sismo Alerta Mexicana ofreció una hipótesis que responde a la pregunta por qué se activó la alerta sísmica en CDMX hoy.

¿Por qué se activó la alerta sísmica si no tembló? Ofrecen hipótesis

Sismo Alerta Mexicana ofreció una hipótesis sobre las razones por las que se activó la alerta sísmica en la CDMX hoy. Descartó que se trate de un error del C5 y lo atribuyó a “una antena defectuosa”.

“La activación errónea de la alerta sísmica en algunas zonas de la CDMX no se debió a un fallo en los altavoces del C5. El incidente ocurrió porque una de las antenas encargadas en la ZMVM de enviar la señal la transmitió. Las causas de esta falla se desconocen”

Alerta Mexicana presentó una hipótesis sobre qué activó la alerta sísmica hoy (Especial)

Sismo Alerta Mexicana es un proyecto independiente de divulgación de información sísmica y volcánica. No está afiliado a ninguna institución gubernamental.

SASSLA reconoce “falsa alerta” tras activación de la alerta sísmica en CDMX

La Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA) reconoció que la activación de la alerta sísmica se trató de “una falsa alerta” pues no hay sismo hoy.

Reportan activación del sonido oficial de Alerta Sísmica en algunas zonas de la Ciudad de México.NO HAY SISMO. FALSA ALERTA. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano NO ha disparado su señal desde el simulacro nacional del 19 de septiembre de 2025. Hasta el momento, se desconoce la fuente del sonido. SASSLA

C5 descarta responsabilidad en la activación de la alerta sísmica

Ante la activación de la alerta sísmica sin que existiera un sismo hoy, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) se deslindó.

A través de sus canales oficiales, negó que la alerta se emitiera a través de la infraestructura del C5.

Informamos que por parte de la infraestructura del C5 CDMX no se ha emitido algún tipo de alertamiento. Nos mantenemos pendientes por 911 y nuestras redes sociales C5

La alerta sísmica se activó en algunas alcaldías de CDMX

Usuarios de redes sociales reportan que la alerta sísmica se activó en algunas alcaldías de la CDMX, como Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan.

Edificios de Ciudad Universitaria de la UNAM fueron desalojados como parte del protocolo tras la activación de la alerta sísmica.

No obstante, la alerta sísmica no fue activada por algún sismo o temblor registrado hoy 21 de noviembre de 2025.