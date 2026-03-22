El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un microsismo de magnitud 2.2 en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información compartida por el SSN, el movimiento telúrico ocurrió a las 20:50 con una latitud 19.37 y longitud -99.15, a una profundidad de 1 kilómetro.

Debido a que se trató de un sismo de baja magnitud y de que se registró en Benito Juárez, dentro de la CDMX, no se activó la alerta sísmica, como recordaron las autoridades.

De momento, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, no se ha pronunciado sobre el microsismo en la demarcación, que se habría percibido en los alrededores del Parque de los Venados.

Temblor hoy CDMX: microsismo de magnitud 2.2 en Benito Juárez (@SSNMexico / X )

No se reportan daños tras el microsismo de magnitud 2.2 en Benito Juárez

Según los datos compartidos por el Servicio Sismológico Nacional el microsismo de magnitud 2.2 en Benito Juárez se trató de un evento superficial.

De acuerdo con el C5, el microsismo fue perceptible en algunas zonas de la CDMX , sin embargo hasta el momento no se ha informado de daños significativos ni heridos.

El C5 informó que mantiene comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para monitorear cualquier situación derivada del movimiento telúrico.

El sistema de alerta sísmica se activa cuando detecta temblores fuertes con un epicentro distante, pero cuando el epicentro se localiza dentro de la CDMX está no se enciende.

Cabe recordar que se trató del tercer microsismo registrado este 21 de marzo en la CDMX y es que los dos primeros ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa.

Temblor hoy CDMX: microsismo de magnitud 2.2 en Benito Juárez (@C5_CDMX / X )

¿Qué hacer en caso de un microsismo en la CDMX?

Las autoridades recomiendan que en caso de un microsismo en la CDMX se debe: