Un microsismo de magnitud 2.3 se registró la tarde del sábado 21 de marzo de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento ocurrió a las 6:51 de la tarde, con epicentro localizado en las coordenadas latitud 19.35 y longitud -99.09, a una profundidad de 3 kilómetros.

Debido a su baja magnitud de 2.3, el fenómeno se consideró un microsismo que no requirió activación de la alerta sísmica tras registrarse en la alcaldía Iztapalapa.

Temblor hoy 21 de marzo: microsismo de 2.3 en Iztapalapa, CDMX (Captura de pantalla)

Sin afectaciones por el microsismo de magnitud 2.3 de hoy 21 de marzo en Iztapalapa

Hasta el momento, autoridades locales no han informado sobre afectaciones ni activación de protocolos de emergencia por el microsismo de magnitud 2.3 registrado hoy sábado 21 de marzo en la alcaldía Iztapalapa.

Tampoco se tuvieron reportes sobre personas lesionadas, aunque la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como el C5, se mantendrían al pendiente.

Sin embargo, algunos habitantes de colonias cercanas reportaron haber percibido un ligero movimiento durante la tarde.

De momento, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, no se ha pronunciado sobre el microsismo en la demarcación.

Un segundo microsismo azotó Iztapalapa minutos después

Con una diferencia de segundos, un segundo sismo de magnitud 1.6 se registró en Iztapalapa a las 6:50 de la tarde.

Este fenómeno tuvo su epicentro en las coordenadas latitud 19.35 y longitud -99.09, a una profundidad de 3 kilómetros.