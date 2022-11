La agresión ocurrida en el Tec de Monterrey, campus Santa Fe, no vino de la nada; difunden supuestos chats donde un alumno llama “negro” al compañero que lo ataco con la navaja.

Un alumno de la prepa Tec de Monterrey , campus Santa Fe, amenazó a uno de sus compañeros con una navaja para que “se calmara”; la situación quedó registrada en video y el estudiante fue expulsado.

Sin embargo, en redes sociales se filtraron chats en donde queda expuesto que el alumno atacado en realidad realizaba bullyng a su compañero, a quien discriminaba por su color de piel y ser becado.

Ante dicha situación, los alumnos y exalumnos del Tec de Monterrey Santa Fe, solicitaron que el alumno bully también sea expulsado de la escuela, por molestar a su compañero desde tiempo atrás.

Filtran chats de alumno del Tec de Monterrey Santa Fe; discriminaba a su compañero y lo llamaba “negro”

A través de Twitter se filtraron supuestos mensajes de los alumnos involucrados en la agresión con navaja en el Tec de Monterrey Santa Fe.

De acuerdo con lo señalado, el joven que fue amenazado acosó durante todo el semestre al chico que cargaba la navaja, la situación habría quedado registrada en mensajes.

En los chats filtrados, se pueden leer mensajes como “me pegó el negro”, “¿le arruinamos la vida?”, “no sabes con quién te metiste” y “te voy a partir la madre puto negro”.

La situación ya habría sido denunciada ante las autoridades de la prepa del Tec de Monterrey Santa Fe, sin embargo, la institución no habría tomada medidas al respecto.

Exigen que alumno bully sea expulsado del Tec de Monterrey Santa Fe

En ese sentido, los padres de familia, alumnos y exalumnos, exigen que el alumno que molestaba a su compañero por su color de piel también sea expulsado , pues dicha situación habría desencadenado que el alumno cargara una navaja y llegara al grado de amenazar con ella.

Del mismo modo, se señaló que a partir de este hecho, esperan que el Tec haga lo necesario para frenar el bullyng a sus alumnos, y no se llegue a estos “extremos”.

Por su parte, el alumno que fue amenazado con la navaja , y a quien todos sus compañeros califican como “bully”, expuso una serie de explicaciones a las presuntas agresiones entre ambos alumnos.

No obstante, sus compañeros no creyeron su versión de los hechos, en donde aseguró que él no era bully de su compañero, sino que ambos se llevaban así “de broma”.

En el mismo mensaje, el estudiante aseguró que su compañero cargaba con armas blancas siempre y que ya le había golpeado con un puño americano con anterioridad, la declaración también fue considerada una mentira por los compañeros de clase de ambos estudiantes.

