La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC advirtió sobre fuertes lluvias y posible granizo para la tarde de este 11 de julio; activan alerta naranja en CDMX.

Se ha declarado una Alerta Naranja en tres alcaldías de la CDMX por la llegada de precipitaciones intensas y la probabilidad de granizadas.

Sin embargo, se mantiene una Alerta Amarilla para el resto de las alcaldías de la CDMX ante la persistencia de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este sábado.

Se activa Alerta Naranja en la CDMX para este sábado 11 de julio

La Alerta Naranja en la Ciudad de México para este sábado 11 de julio de 2026 se ha activado debido al pronóstico de intensificación de lluvias fuertes y la posible caída de granizo durante la tarde y noche del sábado 11 de julio.

Esta alerta específica está dirigida a las siguientes tres alcaldías:

Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Fuertes lluvias en CDMX activan alerta naranja en tres alcaldías (SGIRPC)

Entre las 18:00 y las 22:00 horas se espera intensificación de lluvias y posible caída de granizo, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 49 mm.

Las lluvias fuertes tienen el potencial de generar acumulación severa de agua en la vía pública, por lo que se espera la formación de corrientes fuertes sobre calles y avenidas.

Ante la alerta naranja en la CDMX, las autoridades de la CDMX recomiendan tomar las siguientes precauciones:

No intentar cruzar calles o avenidas que presenten encharcamientos o corrientes de agua; se recomienda caminar por puentes y banquetas.

Ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

No buscar refugio bajo los árboles, ya que pueden representar un riesgo durante la tormenta.

En la medida de lo posible, se recomienda esperar a que la intensidad de la lluvia disminuya antes de hacer cualquier traslado.

Lluvias, granizo y cielo gris activan alerta en CDMX (@Sismoalertamex / X )

Se activa Alerta Amarilla en la CDMX para este sábado 11 de julio

Para la tarde y noche de este sábado 11 de julio de 2026, las 13 alcaldías que se encuentran bajo Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias fuertes y granizo son:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa La Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Venustiano Carranza

En estas zonas se esperan lluvias con una intensidad de entre 15 y 29 mm, por lo que se puede generar acumulaciones de agua y corrientes sobre calles y avenidas.

Existe el riesgo de caída de ramas, árboles y lonas debido a las condiciones meteorológicas.

Para las alcaldías bajo Alerta Amarilla este 11 de julio, las autoridades de Protección Civil recomiendan seguir estas medidas de seguridad:

Retirar la basura de las coladeras tanto al interior como al exterior de los hogares para evitar obstrucciones.

Cerrar bien puertas y ventanas para evitar que entre el agua.

No intentar cruzar calles o avenidas que presenten corrientes de agua.

Si es necesario salir de casa, utilizar paraguas o impermeable.