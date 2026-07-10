Calor, lluvias y tormentas en CDMX; así estará el clima por alcaldía este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a cargo de Conagua, adelantó que la Ciudad de México (CDMX) tendrá calor, lluvias y tormentas en un mismo día.

Debido a esta situación, en esta nota te compartiremos cómo estará el clima por alcaldía para que tomes tus precauciones y evites cualquier contratiempo.

Clima en CDMX (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Este será el clima por alcaldía en CDMX para este viernes 10 de julio

De acuerdo con el pronóstico del clima para el viernes 10 de julio de 2026, la CDMX verá los efectos de canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y Golfo de México, así como inestabilidad atmosférica.

Estos provocarán lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la CDMX, acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo, además de calor en algunas alcaldías:

Azcapotzalco: máxima 26 grados / mínima: 14 grados Miguel Hidalgo: máxima 26 grados / mínima: 14 grados Cuauhtémoc: máxima 26 grados / mínima: 13 grados Benito Juárez: máxima 26 grados / mínima: 13 grados Cuajimalpa: máxima 24 grados / mínima: 12 grados Álvaro Obregón: máxima 24 grados / mínima: 12 grados Magdalena Contreras: máxima 22 grados / mínima: 11 grados Tlalpan: máxima 21 grados / mínima: 10 grados Gustavo A. Madero: máxima 26 grados / mínima: 15 grados Venustiano Carranza: máxima 26 grados / mínima: 15 grados Iztacalco: máxima 26 grados / mínima: 15 grados Iztapalapa: máxima 26 grados / mínima: 14 grados Coyoacán: máxima 25 grados / mínima: 14 grados Tláhuac: máxima 23 grados / mínima: 13 grados Xochimilco: máxima 22 grados / mínima: 12 grados Milpa Alta: máxima 21 grados / mínima: 10 grados

Según indicó el SMN, se esperan la presencia de viento con dirección variable de 10 a 20 km/h, el cual estará acompañado por rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h.

Ante esta situación es importante tomar precauciones, pues las fuertes lluvias podrían provocar encharcamientos o inundaciones en diversas zonas de la capital del país.