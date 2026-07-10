Calor, lluvias y tormentas en CDMX; así estará el clima por alcaldía este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a cargo de Conagua, adelantó que la Ciudad de México (CDMX) tendrá calor, lluvias y tormentas en un mismo día.
Debido a esta situación, en esta nota te compartiremos cómo estará el clima por alcaldía para que tomes tus precauciones y evites cualquier contratiempo.
Este será el clima por alcaldía en CDMX para este viernes 10 de julio
De acuerdo con el pronóstico del clima para el viernes 10 de julio de 2026, la CDMX verá los efectos de canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y Golfo de México, así como inestabilidad atmosférica.
Estos provocarán lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la CDMX, acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo, además de calor en algunas alcaldías:
- Azcapotzalco: máxima 26 grados / mínima: 14 grados
- Miguel Hidalgo: máxima 26 grados / mínima: 14 grados
- Cuauhtémoc: máxima 26 grados / mínima: 13 grados
- Benito Juárez: máxima 26 grados / mínima: 13 grados
- Cuajimalpa: máxima 24 grados / mínima: 12 grados
- Álvaro Obregón: máxima 24 grados / mínima: 12 grados
- Magdalena Contreras: máxima 22 grados / mínima: 11 grados
- Tlalpan: máxima 21 grados / mínima: 10 grados
- Gustavo A. Madero: máxima 26 grados / mínima: 15 grados
- Venustiano Carranza: máxima 26 grados / mínima: 15 grados
- Iztacalco: máxima 26 grados / mínima: 15 grados
- Iztapalapa: máxima 26 grados / mínima: 14 grados
- Coyoacán: máxima 25 grados / mínima: 14 grados
- Tláhuac: máxima 23 grados / mínima: 13 grados
- Xochimilco: máxima 22 grados / mínima: 12 grados
- Milpa Alta: máxima 21 grados / mínima: 10 grados
Según indicó el SMN, se esperan la presencia de viento con dirección variable de 10 a 20 km/h, el cual estará acompañado por rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h.
Ante esta situación es importante tomar precauciones, pues las fuertes lluvias podrían provocar encharcamientos o inundaciones en diversas zonas de la capital del país.