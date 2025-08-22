Hoy viernes 22 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) amaneció con un clima de lluvia, situación por la que distintas alcaldías se ven afectadas y el Metro CDMX reporta un avance lento.

En redes sociales, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX informó que 6 alcaldías se ven afectadas desde las primeras horas de hoy viernes debido a la lluvia.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó en su cuenta de X que debido a la presencia de lluvia a en distintos puntos de la ciudad, se implementó marcha de seguridad en las Líneas 3, 5, 8, 9 y B.

Las alcaldías de la CDMX que se ven afectadas en este momento son:

Azcapotzalco

Iztacalco

Cuauhtémoc

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Información en desarrollo...