El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que analiza nuevas protestas tras la revisión salarial realizada.

La dirigencia del Sindicato del Metro CDMX advirtió la posibilidad de retomar sus movilizaciones si no se alcanzan acuerdos satisfactorios referentes al incremento de sus percepciones anuales.

Sindicato del Metro CDMX advierte nuevas manifestaciones ante falta de acuerdos salariales

El Sindicato del Metro CDMX instó al gobierno capitalino a buscar lo más pronto posible un acuerdo para lograr un aumento salarial para sus integrantes.

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional instó a su base a permanecer en unidad y organización permanente.

Reabren Metro Auditorio (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

La representación del Sindicato del Metro CDMX subrayó que el objetivo es asegurar que el contrato refleje la responsabilidad técnica y el nivel de especialización de quienes operan la red de transporte.

Aunque las pláticas institucionales siguen su curso, la dirigencia advirtió que ejercerá sin titubeos sus derechos de manifestación.

Esto si consideran que sus derechos laborales fundamentales están en riesgo o si la propuesta económica resulta insuficiente para satisfacer las demandas del gremio.

Este escenario revive la incertidumbre de abril de 2026, cuando la decisión de no cubrir tiempos extra generó un impacto severo en la operatividad de los trenes del Metro de CDMX.

Aquella protesta provocó aglomeraciones masivas y caos, demostrando la capacidad de presión que posee el gremio ante la falta de acuerdos con la autoridad del transporte capitalino.

Actualmente, los líderes sindicales mantienen una postura de absoluta firmeza, priorizando la paz laboral a los resultados definitivos de esta revisión.