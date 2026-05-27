La Secretaría de Marina confirmó que el 27 de mayo de 2026 se registró un flamazo en la Unidad Naval del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), originado por acumulación de gas en la cocina.

El fuego en el AICM fue controlado de inmediato por el propio personal, aunque dejó personas lesionadas con quemaduras que no se consideran en situación crítica.

Semar aseguró que no hubo riesgo para la población ni instalaciones aledañas y anunció revisiones técnicas para determinar las causas exactas del accidente.

Flamazo en el AICM surgió de la cocina por acumulación de gas, aclara Marina

Hoy 27 de mayo de 2026 se vivió un altercado en la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria del AICM, pues sucedió un flamazo que Semar explicó que sucedió tras una acumulación de gas.

Según el informe que se dio por redes sociales, la flama sucedió de forma repentina “ocasionada presuntamente por acumulación de gas”. Sin embargo, el propio personal pudo controlarla de forma inmediata.

Sin embargo, explicó que se realizarían “revisiones técnicas” para determinar qué originó el incidente.

Flamazo en el AICM deja a personas quemadas, pero no en situación crítica

Semar informó que el flamazo del AICM sí dejó a personas quemadas y con lesiones, pero aclaró que tras su valoración médica inmediata, se sabe que no viven una “situación crítica”.

Asimismo, la Marina decidió aclarar que el flamazo no fue mayor y que tampoco se pone en riesgo a “población o las instalaciones aledañas”.