La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el apoyo de Clara Brugada a la UNAM para la construcción de una nueva sede en la Ciudad de México (CDMX).

“Está ayudando la jefa de gobierno, ella va a poner parte de la infraestructura y se va a crear una nueva sede de la UNAM en el suroriente de la ciudad” Claudia Sheinbaum

Se trata de una Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) que se construirá en el suroriente de la CDMX, en el que se ofertarán carreras de alta demanda de la UNAM.

La presidenta compartió el apoyo que la Máxima Casa de Estudios ha recibido del gobierno de Clara Brugada con parte de la infraestructura que se requiere para este plantel universitario.

UNAM construirá nuevo plantel el CDMX con apoyo de Clara Brugada, celebra Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la nueva sede de la UNAM en el suroriente de la CDMX se construirá con el apoyo de Clara Brugada.

Desde la mañanera del 16 de octubre de 2026, la presidenta compartió que el gobierno de Clara Brugada apoyará con parte de la infraestructura que requerirá este nuevo plantel, la ENES suroriente.

Asimismo, destacó que se trata de acciones para responder a las necesidades de los estudiantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), sobre todo para los alumnos del Estado de México.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha señalado en dónde se construirá esta nueva sede de la UNAM; sin embargo, se evalúan alcaldías como:

Tláhuac

Xochimilco

Milpa Alta

“Estamos construyendo 10 universidades”: Sheinbaum comparte nuevos planteles en el oriente de la ZMVM

Por otra parte, Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno también trabaja para garantizar el derecho a la educación con la construcción de 10 universidades Rosario Castellanos.

Además de la nueva sede de la UNAM, su gobierno inició con la construcción de 10 sedes de esta escuela en una zona que, aseguró “fue abandonada casi totalmente” por los gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación.

“Ahora estamos construyendo 10 universidades en el oriente de la Ciudad de México…10 sedes de la Rosario Castellanos. Esta zona fue abandonada casi totalmente. La Zona Metropolitana del Valle de México, particularmente en el Estado de México, el oriente” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que con estas sedes, se brindarán nuevas opciones educativas a muchos de los jóvenes que actualmente estudian en la CDMX y tienen que realizar traslados largos.