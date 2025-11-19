El 20 de noviembre se realizará el desfile por la Revolución Mexicana en el Centro Histórico de la CDMX, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya anunció el recorrido, el cual será menor al de otros años por supuesta marcha de la Generación Z.

Debido a la supuesta marcha de la Generación Z que se está anunciando, el desfile del 20 de noviembre tendrá una nueva ruta.

La nueva ruta del desfile del 20 de noviembre, según la Secretaría de la Defensa Nacional

Así como sucedió el 15 de noviembre en la marcha de la Generación Z, se rumora que preparan una segunda parte para el 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana.

Ante los rumores, la Sedena compartió la nueva ruta que tendrá el desfile del 20 de noviembre en el Centro Histórico de la CDMX.

Para el aniversario 115 de la Revolución Mexicana el desfile del 20 de noviembre iniciará en el Zócalo de la CDMX, pero terminará en el Monumento a la Revolución, más no en el Auditorio Nacional.

La modificación de la ruta se hizo pese a que la marcha del 20 de noviembre está convocada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero presuntamente en prevención de una manifestación hacia el Centro Histórico.

Desfile de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre en Yucatán. (Martín Zetina/Cuartoscuro / Martín Zetina)

Secretaría de Seguridad de la CDMX se prepara ante movilización el 20 de noviembre

Está anunciada una modificación en la ruta del desfile del 20 de noviembre y ante una posible segunda marcha de la Generación Z, la Secretaría de Seguridad de la CDMX blindará el Centro Histórico.

En entrevista con Azucena Uresti, el titular de la Secretaría, Pablo Vázquez, confirmó que preverán alguna movilización y buscarán que esta se realicé “en paz”.

“Vamos a desplegar un operativo en caso de que suceda [la marcha] y también lo habitual por el desfile”. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX.

Sin embargo, ante el señalamiento de la periodista a que la marcha de la Generación Z y el desfile del 20 de noviembre pudieran cruzarse en la calle 5 de mayo, el secretario dijo que preverán el enfrentamiento.