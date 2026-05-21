Al reaparecer tras protagonizar la polémica por la cual fue bautizada por usuarios de redes sociales como Lady Racista, Ximena Pichel aseguró que ya aprendió de los hechos.

“Ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que, pues, pedir una disculpa otra vez” Ximena Pichel, alias Lady Racista

Así lo declaró la ciudadana méxico-argentina al acudir el miércoles 20 de mayo a una audiencia en la que un juez le otorgó una última prórroga para que cumpla con sus talleres de sensibilización.

Al salir de la audiencia, Ximena Pichel también reveló que está recibiendo ayuda profesional por el daño emocional que ha sufrido y reiteró sus disculpas a quienes resultaron ofendidos.

Ximena Pichel, Lady Racista, asegura que ya aprendió

A más de un año de que se viralizó en redes sociales un video en el que una mujer insultó a un policía por el color de su piel, reapareció la protagonista del incidente, Ximena Pichel.

Lo anterior debido a que el martes 19 de mayo se reveló que la mujer que fue apodada como Lady Racista, incumplió con una de las medidas cautelares que se le impuso.

“Estoy tomando terapia psicológica porque para mi hijo y para mí la verdad es que ha sido muy difícil (...) Ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que, pues, pedir una disculpa otra vez y pues nada, una disculpa” Ximena Pichel, alias Lady Racista

Ximena Pichel, ‘Lady Racista’, incumple cursos contra discriminación (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ante ello, el 20 de mayo se celebró una audiencia en la que un juez le le dio una última prórroga para que cumpla con la disposición de acudir a talleres de sensibilización.

A su salida de la audiencia, Ximena Pichel declaró ante medios de comunicación que tiene plena consciencia del daño que causó, motivo por lo que aseguró que ya aprendió.

De la misma forma, la llamada Lady Racista señaló que ademas de los talleres de sensibilización, está tomando terapia psicológica, debido a que para ella y su hijo todo ha sido muy difícil.

Ximena Pichel, Lady Racista, reitera disculpas

Al asegurar que ya aprendió la lección tras la polémica que se generó por el video tras el que fue apodada como Lady Racista, Ximena Pichel reiteró sus disculpas por lo ocurrido.

Sobre ello, la modelo señaló que aun cuando en su momento ya había extendido sus disculpas a quienes resultaron ofendidos por su comportamiento, vuelve a ofrecerlas.

“Ya la había dado, ya hicimos todo lo que se nos pidió y bueno, otra vez reitero una disculpa a todos los que se pudieron haber sentido ofendidos de mi parte. Les pido disculpas y nada más” Ximena Pichel, alias Lady Racista

Cabe destacar que ante el incumplimiento de acudir a los talleres de sensibilización, el proceso penal que se abrió contra Ximena Pichel por el delito de discriminación corría el riesgo de reactivarse.