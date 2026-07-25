La Fiscalía de Coahuila buscará que Liliana “N” reciba una pena de hasta ocho años de prisión por la muerte de Rocky, el perro que murió días después de haber sido arrastrado por una camioneta en Saltillo.

Reportes indican que Rocky murió por un trauma medular agudo, ocasionado por los daños neurológicos irreversibles que le dejó el ser arrastrado por varias calles del fraccionamiento Villas de San Miguel.

Liliana podría enfrentar hasta 8 años de prisión por la muerte de Rocky

El caso de Rocky se dio a conocer luego de que, en redes sociales, se difundiera un video en el que se observa al perro atado a la parte trasera de una camioneta, presuntamente conducida por la dueña.

Fiscalía buscará hasta 8 años de prisión para Liliana por la muerte de Rocky (Redes sociales)

La Fiscalía de Coahuila informó que Liliana fue detenida y vinculada a proceso por maltrato animal. Se le impuso prisión preventiva como medida cautelar mientras se realizan las investigaciones.

Rocky permaneció hospitalizado durante varios días debido a las graves lesiones que sufrió. Sin embargo, finalmente perdió la vida a consecuencia de un trauma medular agudo y un daño neurológico irreversible.

La muerte de Rocky agravó la situación jurídica de la imputada, por lo que la Fiscalía buscará imputar la pena máxima contemplada en Coahuila para este tipo de delitos, la cual puede alcanzar hasta ocho años de prisión.

Cabe mencionar que Jorge “N”, esposo de Liliana, también fue detenido por obstaculizar la actuación de los agentes investigadores en la muerte de Rocky, pero no se ha informado más sobre su caso.