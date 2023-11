Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez y precandidato de la oposición para el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que no tiene “trapitos” escondidos.

En entrevista para Me lo dijo Adela, resaltó que, de acuerdo con las reglas de la colación, para aspirar a la candidatura, los interesados debían obtener la firma de los tres partidos, cosa que sólo logró él.

De acuerdo con Taboada, es de los políticos que más vigilado está por autoridades de la CDMX rumbo a las elecciones 2024.

Asimismo, reiteró su confianza rumbo a las elecciones 2024 en CDMX y resaltó que podrá ganarle a la candidata de Morena, Clara Brugada.

Santiago Taboada dijo que es muy probable que durante los debates Clara Brugada busque sacar el tema de la corrupción en la alcaldía Benito Juárez, por el que es investigado por la Fiscalía de la CDMX.

Santiago Taboada afirmó que es el “más vigilado” por autoridades de CDMX desde que la fiscal Ernestina Godoy mandó a intervenir su teléfono por acusaciones de secuestro desde hace más de un año.

Taboada dijo además que la fiscal debería de sentir vergüenza inventar delitos para espiarlo y resaltó que le indigna del espionaje es el “qué tan fácil puede ser colgarte del celular de cualquiera en México inventándole un delito”.

“Mi prioridad de aquí a junio es ganar la elección…Lo que ella no va a poder decir aquí ni en ningún lugar es que todas las inversiones que ha hecho Ernestina, su carnala, lo que va a decir es algo que han venido diciendo y que a mí no me han comprobado nada.Yo soy el candidato más escaneado, espiadísimo, yo creo que de este país. Por ella (Ernestina Godoy), le debería de dar vergüenza”

Santiago Taboada