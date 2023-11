La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas anunció una pausa a su relación con el Frente Amplio por México para anunciar su nueva estrategia llamada “bloque Diamante”; te explicamos de qué se trata.

Continúan las diferencias en el Frente Amplio por México para elegir a su abanderado para ganar la jefatura de Gobierno de la CDMX, rumbo a las elecciones 2024 a celebrarse el domingo 2 de junio.

Y es que el bloque opositor dejó entrever una fractura luego de que Santiago Taboada fue elegido como precandidato único.

¿Quién ganó la encuesta de Morena en Tabasco? Consulta los resultados: Javier May será el candidato a la gubernatura

La decisión de los partidos PRI, PAN y PRD para que Santiago Taboada lleve la batuta en 2024, provocó la división y salida de Adrián Rubalcava del partido tricolor.

Por esto, el martes 21 de noviembre, Sandra Cuevas se unió a las afrentas y dio a conocer su nueva estrategia a la que llamó “bloque Diamante” de cara a las elecciones 2024. Te decimos en qué consiste.

Durante la misma conferencia, Sandra Cuevas explicó que pondrá pausa a su participación con el Frente Amplio por México a causa de “falta de palabra, de solidaridad y de proyecto”.

Asimismo arremetió contra los líderes de los partidos que conforman el Frente opositor, pues aseveró que no recibió el apoyo necesario para alcanzar sus aspiraciones políticas.

También declaró que sus intenciones por contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX en las elecciones 2024, se sustentan en ser “la alcaldesa mejor posicionada y mas popular de la Ciudad de México”.

Sandra Cuevas explicó que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero, le habría prometido apoyarla para contender por la CDMX en los comicios de 2024, sin embargo, dicho acuerdo, no se cumplió.

“Hace unos meses levante la mano para que me tomará en cuenta el Frente para poder contender por el Gobierno de la Ciudad de México (…) sin embargo no encontré eco ni apoyo por parte de los partidos de la alianza”

A través de una conferencia de prensa, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas explicó en qué consiste su nuevo plan al que llamó “bloque Diamante”.

De acuerdo con Sandra Cuevas, la implementación del “bloque Diamante”, tiene el objetivo de no dejar entrar a “ningún político oportunista” a las calles de la alcaldía.

Sandra Cuevas afirmó que la decisión fue tomada a petición de los y las vecinas de la demarcación, así como de los principales líderes de la Cuauhtémoc.

Por su parte, Sandra Cuevas recalcó que pese a su separación temporal del Frente Amplio por México, no será parte de las filas de Morena para cumplir con sus aspiraciones proselitistas.

“A partir de hoy, a petición de vecinas y de vecinos, y por qué no decirlo, de los principales liderazgos de la Cuauhtémoc (…) porque si ellos no movilizan, no ganan la Cuauhtémoc, se inicia el bloque Diamante”

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc