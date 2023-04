Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, reveló que la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) y la de Colima lo investigan por 14 acusaciones de presuntos secuestros.

Así lo señaló en entrevista para Imagen TV, donde Santiago Taboada compartió que presentará denuncias en contra de Ernestina Godoy, Fiscal de la CDMX, y Ulises Lara , vocero de la Fiscalía.

Ello ya que asegura que utilizan el poder que tienen dentro de las instituciones para tratar de desprestigiarlo por ser un político de la oposición.

Según explicó el alcalde de Benito Juárez, la Fiscalía de la CDMX investiga 14 acusaciones en su contra, 13 por secuestro y una más por desaparición forzada , las mismas que se indagan en su dependencia homóloga de Colima.

Las acusaciones se sucitaron en Colima desde octubre de 2021 y posteriormente, en noviembre del mismo año, se extendieron a la CDMX, para, en enero de 2022, comenzar con la investigación en su contra.

Santiago Taboada, quien negó el cometer los delitos de los cuales se le acusa, informó que dentro de la investigación se solicitó a la compañía telefónica de su uso que revelara sus datos confidenciales.

Entre lo datos expuestos por más de un años destacan la ubicación geográfica del móvil del acalde y su registro de llamadas.

Ante las investigaciones en su contra, mismas que no han sido presentadas de manera oficial ante el alcade de Benito Juárez, Taboada adelantó que tomará acciones al respecto.

Según dijo, el próximo martes 2 de mayo presentará denuncias en contra de Ernestina Godoy y Ulises Lara, por mentirle a un juez federal para tratar de desprestigiarlo.

Además, apuntó que inició una investigación por las acusaciones en su contra y que ya solicitó la ampliación de demanda, pues quiere conocer las 14 investigaciones que giran en torno a él.

Taboada aseguró que lo que está viviendo es una fabricación de delitos que viene dirigida desde Morena, ya que en un inicio utilizaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigarlo, y ahora al Poder Judicial.

“Morena inicia toda esta persecución en donde la UIF de la CDMX, en donde la Fiscalía, en donde la UIF nacional, en donde el poder judicial de la CDMX, empiezan a hacer actos de investigación con mis cuentas, con mi patrimonio y ahora con mis comunicaciones.

Fíjate lo delicado de esto, no es un informe de una autoridad, es un informe de un particular que prefirió decirle a un juez federal toma esto que ya me esta rebasando.”

Santiago Taboada