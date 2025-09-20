Luego de darse a conocer la “efímera” relación entre Sandra Cuevas y El Choko, en redes sociales se difundieron fotos de ambos en un viaje a Nueva York ocurrido en diciembre 2024.

Aunque en las fotos no aparecen juntos, el hecho genera curiosidad porque las imágenes fueron subidas el mismo día y en el mismo lugar de Nueva York por Sandra Cuevas y El Choko, en el paso conocido como Quinta Avenida.

Las especulaciones no tardaron en llegar, ya que en una entrevista reciente Sandra Cuevas dijo que había conocido a El Choko el 1 de marzo de 2025, versión que se contrapone con el viaje de 2024.

¿Sandra Cuevas y El Choko se conocen desde el año pasado? Usuarios creen que sí por viaje a Nueva York en 2024

Fue la usuaria “La Catrina Norteña” quien difundió en sus redes sociales un viaje que realizaron Sandra Cuevas y El Choko a Nueva York en el mismo mes de 2024, lo que ha generado curiosidad entre internautas.

Las imágenes fueron subidas a TikTok el 13 de diciembre de 2024 por la propia Sandra Cuevas y El Choko, aunque en ninguna de las publicaciones se les puede observar juntos.

“Desafortunadamente, con esta persona (El Choko), desde el 1 de marzo (2025) me empieza a conquistar, a coquetear, y de ahí nos encontramos nosotros en el Acamoto", dijo Sandra Cuevas sobre la relación a la que calificó de efímera.

Es de recordar que Alejandro “N”, alias “El Choko”, fue señalado como el presunto líder de la célula delictiva “La Chokiza” que opera en Ecatepec, Estado de México, acusado por el delito de delincuencia organiza.

