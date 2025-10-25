Sandra Cuevas revela si es que se interpretaría a sí misma en “Amores prohibidos”, película en donde abordará sus polémicas relaciones con:

Alejandro ‘N’, alias ‘El Choko’, presunto líder del grupo criminal La Chokiza

Óscar ‘N’, alias ‘El Topo’, señalado como integrante de La Unión de Tepito.

La ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas señaló que “Amores prohibidos” no va a ser una estrategia de publicidad, sino que sería una manera de poder contar su historia.

¿Sandra Cuevas incursionará en la actuación? Revela si se interpretaría a sí misma en “Amores prohibidos”

En entrevista para el Diario 24 horas, Sandra Cuevas fue cuestionada sobre su película “Amores prohibidos”, en donde abordará sus polémicos romances.

Si bien señaló que muy pronto se conocerán todos los detalles, Sandra Cuevas adelantó si es que podría interpretarse a ella misma en “Amores prohibidos”.

De manera contundente, Sandra Cuevas destacó que lo más probable es que sí, porque no le gustaría ver a nadie más interpretándola .

“No lo sé, porque no me imagino a otra Sandra Cuevas. Ver a otra Sandra Cuevas no sé si me gustaría” Sandra Cuevas

Aunque no quiso confirmarlo, Sandra Cuevas destacó que hay gran probabilidad de que incursione en la actuación.

“Hay muchas posibilidades, el 70%” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas aseguró que “Amores prohibidos” va a tener un mensaje para las mujeres y no va a ser una manera de promocionarse.

“Lo que tengo claro es que esa película si la quiero, si la deseo. Ya la estamos trabajando y es una película no para que Sandra Cuevas tenga publicidad, es una película que va a tener un mensaje para las mujeres, las niñas, adolescentes” Sandra Cuevas

Durante su conversación, Sandra Cuevas señaló que en “Amores prohibidos” mostrará su verdad y ya las personas decidirán si le creen o no.

Y es que sabe que sus opositores van a tomar sus romances pasados para tratar de dañar su imagen.

“Para mí es muy importante que se sepa la verdad completa (…) que sepan por qué Sandra Cuevas tuvo esas relaciones, escucha mi versión y toma una decisión” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas lanzó tremenda acusación contra Ricardo Monreal (Sandra Cuevas vía X)

¿Sandra Cuevas ya descartó a los “amores chacales”? Asegura que tiene muchos pretendientes

Al ser cuestionada sobre si se le conocerán más romances polémicos, Sandra Cuevas reveló que ya no tendrá “amores chacales”.

“Amores chacales ya no, fueron los únicos en la película se van a dar cuenta por qué” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas reveló que por el momento tiene muchos pretendientes, entre los que se encuentran:

Un hijo de un Gobernador

Un presidente municipal

Un Cantante

Personas del barrio

“Ahorita tengo de pretendiente a un hijo de un Gobernador, a un presidente municipal muy guapo y joven, un cantante, pero también muchos del barrio en donde yo me desenvuelvo todos los días” Sandra Cuevas

Aunque Sandra Cuevas reveló que aunque tiene pretendientes muy diferentes, con los que más se identifica son con las personas del barrio.

“Con la gente del barrio, ni se pregunta” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas no quiso dar más detalles sobre sus pretendientes.