Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, pidió a Claudia Sheinbaum “no hacerse la víctima” por los accidentes en el Metro CDMX.

Sandra Cuevas fue una de las primeras funcionarias en llegar a la zona del accidente de la Línea 3 del Metro, a pesar de que este no ocurrió en su demarcación.

De acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, es importante brindar apoyo a la ciudadanía sin importar colores, por lo que llamó a la jefa de gobierno de la CDMX a no hacerse la víctima y acusar a la oposición por las críticas.

Sandra Cuevas aseguró que a Claudia Sheinbaum “no le queda” hacerse la víctima, como lo ha estado haciendo, ante las críticas a su gobierno por los accidentes en el Metro.

Según la alcaldesa, Claudia Sheinbaum, está jugando a hacerse la víctima para venderle a la ciudadanía que todos están en su contra y la descalifican.

Sin embargo, Sandra Cuevas aseguró en entrevista para Adela Micha que realmente no quiere hacerse responsable por el cargo que tiene y, en lugar de eso, quiere hacer pensar que “las cosas no suceden en el Metro”.

Asimismo, dijo que Sheinbaum tiene que asumir su responsabilidad por los accidentes en el Metro como el de la Línea 12 y el más reciente en la Línea 3.

Además, le pidió ponerse a gobernar en lugar de hacer campaña y dejar de hacerse la víctima porque “no le queda”.

“¿Cuál es el rol que ella está jugando? Hacerse la víctima, querer venderle a la ciudadanía que todos estamos en contra de ella, que todo lo que ella hace nosotros lo descalificamos y ahora quiere vender que las cosas no suceden en el Metro…Hay que hacerse responsable del cargo que ella tiene y ponerse a gobernar. Que no se haga la víctima, no le queda”

Sandra Cuevas