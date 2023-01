Ricardo Casares explota por accidente del Metro; pide inversión y no un concierto “gratis” de Bad Bunny en la Ciudad de México.

La mañana de este sábado 7 de enero se registró un choque de vagones en la Línea 3 del Metro de la CDMX en el túnel entre las estaciones Potrero y La Raza.

Tras la noticia de que lamentablemente una persona murió, varios famosos recurrieron a sus redes sociales para pronunciarse sobre el nuevo accidente en el Metro de la CDMX.

Tal fue el caso de Ricardo Casares de 42 años de edad quien cuestionó que el Gobierno de la CDMX no invierta dinero para mejorar el transporte colectivo Metro y se encuentren más preocupados en ofrecer conciertos gratis.

Ricardo Casares se ha convertido en uno de los conductores principales del programa Venga la Alegría. Junto a Flor Rubio y a Horacio Villalobos se encarga de la sección de espectáculos.

Sin embargo en esta ocasión recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su opinión sobre el choque de vagones en la Línea 3 del Metro de la CDMX.

Ricardo Casares mostró su tristeza de que nuevamente pase un accidente en el metro y que no haya una persona que se haga responsable por este tipo de cosas.

En un segundo mensaje, Ricardo Casares señaló que el transporte público de la Ciudad de México se ha vuelto un peligro para las personas o pues te asaltan o corres el riesgo de perder la vida.

Visiblemente molesto, Ricardo Casares destaco que son varios accidentes fatales que se han registrado en el Metro de la CDMX y las autoridades siguen sin entender que ahí se necesita meter inversión para mejorar el servicio.

Ricardo Casares cuestionó que las autoridades se han visto enfocadas en ofrecer conciertos gratis que en poder solucionar un problema tan grave como es el transporte público.

En su mensaje Ricardo Casares destacó que no se eligió al gobernante para hacer campañas sino para trabar durante los 6 años que dura su mandato.

“Como carajos le hacemos para que entiendan que es ahí donde se necesita la lana y no en conciertos u otras cosas “gratis” por cierto se les eligió para 6 años de gobierno no para 4 y campañas”

En otro mensaje, Ricardo Casares señaló que meterle dinero al metro no es para salir bien en una fotografía, sino que es lo correcto.

“Meterle dinero al metro no es popular, se tienen que cerrar, molesta a usuarios y vecinos, meterle dinero al metro no se ve queda en el subsuelo, meterle dinero al metro no es una foto oportunidad PERO ES LO CORRECTO!”

Ricardo Casares