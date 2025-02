Carlos Jiménez, conocido como C4 en redes sociales, compartió que tendrá una audiencia el jueves 20 de febrero por el caso en su contra promovido por la fiscal Ana Casillas.

El pasado x de enero, Carlos Jiménez compartió que la Fiscal Especializada en Delitos Sexuales de la Ciudad de México (CDMX) lo denunció por violencia digital, por lo que se le impusieron medidas cautelares que le impedían hablar de ella.

Sin embargo, la Fiscal Ana Casillas asegura que el periodista violó las medidas impuestas en su caso y pide que lo metan a la cárcel.

“Lo primero que ella dice es que yo la violenté y por eso es las primeras medidas que me emiten y las medidas dicen que si yo las violo me van a arrestar 36 horas o me van a imponer una multa. Ella argumenta que yo violé eso, que yo violé esas medidas porque volví a hablar de ella , volví a exponer su nombre y volví a exponer su rostro después de que se supone que me habían advertido que no debía hacerlo esto lo que es una mentira y por eso solicita que me arresten” Carlos Jiménez, C4

Carlos Jiménez asegura que está listo para cumplir 36 horas en la cárcel y luego seguir con su trabajo

Carlos Jiménez, reportero (Especial)

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, el reportero Carlos Jiménez aseguró que espera que su audiencia del 20 de febrero en el Reclusorio Oriente no termine en un arresto.

Sin embargo, de ser así, cumplirá con las 36 horas de cárcel para después continuar con su trabajo periodístico pues, así como ha señalado con nombre y rostro a la fiscal, lo hará con todos los funcionarios que no estén cumpliendo a la ciudadanía.

“Yo espero que no pase mañana lo del arresto pero si pasa yo lo voy a cumplir y sin problema yo voy a seguir haciendo mi trabajo porque así como señalaba nombre y rostro de esta funcionaria, señalo nombre y rostro de cualquier otro funcionario que en mi consideración le esté fallando a la ciudadanía” Carlos Jiménez, C4

Por otra parte, señaló que, por su parte, ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Ana Casillas y otros funcionarios involucrados en la denuncia en su contra y el “peritaje inventado” con el que se le imputa la agresión a la fiscal especializada en delitos sexuales.

“Tenemos presentada una denuncia en la FGR precisamente porque sí hay una serie de movimientos de parte de esta funcionaria para denunciarme, para inventar ese peritaje porque a todas luces es un peritaje inventado para poder dar a ella como una víctima de posible agresión de mi parte” Carlos Jiménez, C4

¿Carlos Jiménez C4 a la cárcel? Periodista aclara que nunca ha amenazado a la fiscal Ana Casillas

Carlos Jiménez aseguró que es falso que él haya violado las medidas cautelares que le impusieron tras la denuncia por violencia dijital que interpuso la fiscal Casillas.

“Lo que es un hecho es que desde que me llegaron esas solicitudes yo no he vuelto ni a mencionar su nombre ni su fotografía porque dice ella que la violento” Carlos Jiménez, C4

Las medidas cautelares que le impusieron son:

que no se le acerque

que no le hable

que no la busque

que no busque a su familia

Asimismo, resaltó que no comprende las medidas, pues no la conoce y “jamás he estado con ella”; sin embargo, cuando él publicaba sobre Ana Casillas, “ella sí buscó a alguien de mi familia, ella le escribió a alguien de mi familia y le dijo que hablara conmigo para que yo ya no hablara de ella, que no la mencionara porque ella hacía un muy buen trabajo”.

“Yo nunca he cruzado una palabra con ella, un mensaje con ella…Igual que lo hago con todos los funcionarios desde hace 20 años, yo escribo y hablo y tuiteo, sea hombre, sea mujer, gobernador, fiscal, policía, comandante, cualquier funcionario, de todos escribo por igual. A ella nunca la he visto y es algo que realmente no entiendo de ella dice que pude haberla amenazado” Carlos Jiménez, C4

Carlos Jiménez recordó que la denuncia que levantó la fiscal especializada en Delitos Sexuales de la CDMX derivó de las publicaciones que realizó del caso de una joven que solicitó protección ante la amenaza de muerte que recibió de su violador.

“Yo, entre las cosas que ella presenta como parte de lo que dice ella que yo la violenté, hay una ocasión en la que una víctima de violación se acerca a ellos y les dice ‘hay una persona que me está diciendo que me va a matar porque la denuncié por abuso sexual, por favor protéjanme’. La persona vuelve a ir, no la protegen y la matan…y yo publico que la fiscalía que encabeza esta funcionaria no la protegió y es algo de lo que ella se queja, que yo la estoy señalando como responsable y dice que por eso estoy generando odio en su contra” Carlos Jiménez, C4

Entonces, consideró que la fiscal “se queja de que evidencio lo que en mi parecer, es un error en las funciones que está haciendo”.