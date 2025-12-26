Los baches en la Ciudad de México (CDMX) se han vuelto parte del entorno común de las y los ciudadanos; te presentamos el top 5 de las alcaldías más afectadas.

Y es que durante el 2025 las intervenciones periciales por afectaciones a coches o bienes relacionadas con los baches en la capital del país incrementó en 35% en comparación con el 2024.

A pesar de que éstos se encuentran en toda la CDMX, hay 5 alcaldías que concentran la mayoría de los baches y, por lo tanto, las mayores afectaciones.

Estas son las 5 alcaldías con más baches en CDMX

De acuerdo con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, los baches son considerados un problema severo por la mayoría de la población.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad pública (ENSU), las 5 alcaldías con más baches en la CDMX, según el 80% de sus habitantes son:

Magdalena Contreras Azcapotzalco Gustavo A. Madero Benito Juárez Tláhuac

Baches en CDMX ( ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

Sin embargo, no son las únicas alcaldías que superan el 70% de la evaluación “grave” de los habitantes por dicho problema.

Otras alcaldías más evaluadas por la presencia de baches en las demarcaciones son:

Xochimilco,79.% Cuauhtémoc, 78.5% Tlalpan, 78% Iztapalapa,73.4% Iztacalco,75.6%

CDMX puede indemnizar afectaciones a bienes patrimoniales por baches

Según la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de octubre de 2024 a septiembre de 2025, se reportaron mil 950 exigencias de indemnización por daños a coches provocados por baches en vialidades.

Esto quiere decir que se registraron 551 reclamaciones más que en el mismo periodo del 2023-2024.

Por otra parte, entre enero y el 5 de diciembre, los costos por estas reclamaciones derivadas de daños provocados por la infraestructura vial costaron 5 millones 80 mil pesos a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Cabe señalar que la ciudadanía tiene el derecho de solicitar una indemnización al gobierno capitalino si sufre de un daño a sus bienes por culpa de la infraestructura en mal estado.

Sin embargo, para obtenerla es necesario que se realice un dictamen por peritos especializados en tránsito terrestre para determinar la responsabilidad patrimonial.

Entre diciembre de 2018 a julio de 2024 la CDMX recibió 4 mil 432 quejas que derivaron en intervenciones periciales; de ellas se reconoció la responsabilidad de 4 mil 46.