Mediante la campaña “Rotogotas por el Gol”, la temporada de lluvias 2026 será aprovechada para fortalecer el acceso al agua en deportivos públicos de la Ciudad de México.

Esta iniciativa está impulsada por Rotoplas y bebbia, y financiarán la instalación de sistemas de captación pluvial en espacios que enfrentan interrupciones en el suministro hidráulico.

La estrategia busca convertir el agua de lluvia en una fuente alternativa para abastecer instalaciones comunitarias que diariamente reciben a miles de personas y reducir la dependencia de la red pública.

Deportivos públicos de la CDMX enfrentan problemas de suministro

Aunque las precipitaciones registradas durante 2026 superan los promedios históricos, distintos sectores de la Ciudad de México continúan enfrentando problemas de disponibilidad de agua.

Los deportivos públicos se encuentran entre los espacios más afectados, ya que la falta del recurso compromete el funcionamiento de sanitarios, regaderas y áreas de higiene necesarias para sus actividades cotidianas.

De acuerdo con estimaciones elaboradas con información oficial, entre 550 mil y 740 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes utilizan diariamente estos espacios, por lo que garantizar los servicios resulta fundamental para el desarrollo seguro de las actividades deportivas.

Rotogotas por el Gol instalará sistemas de captación pluvial

La campaña “Rotogotas por el Gol”, contempla la implementación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia capaces de recolectar, filtrar y almacenar agua para usos no potables dentro de los complejos deportivos.

Esta tecnología permitirá disminuir la presión sobre el sistema hidráulico de la capital y reducir la necesidad de contratar pipas para mantener operativas las instalaciones.

Fundación Placemaking dará seguimiento a los proyectos

La Fundación Placemaking será la encargada de seleccionar los espacios beneficiados y supervisar el desarrollo de los proyectos.

Por su parte, Rotoplas y bebbia canalizarán recursos obtenidos mediante compras en línea y nuevas suscripciones realizadas durante el periodo de la campaña.

Bajo el concepto “Rotogotas por el Gol”, la iniciativa busca aprovechar el entusiasmo que genera el deporte para impulsar acciones que fortalezcan la resiliencia hídrica urbana y mejoren la infraestructura de espacios públicos con una función social relevante para miles de familias capitalinas.