Grupo Rotoplas concluyó la Campaña Rotogotas de Ayuda, una iniciativa social enfocada en fortalecer el acceso al agua potable mediante la entrega de mil 500 tinados en distintas regiones del país, beneficiando de manera directa a 8 mil 150 personas.

La campaña se llevó a cabo del 20 de noviembre al 20 de diciembre del 2025, aunque las labores de distribución continuaron durante semanas posteriores para garantizar que los apoyos llegaran a todas las comunidades contempladas.

Rotoplas impulsa el acceso al agua con la Campaña Rotogotas de Ayuda

El proyecto se desarrolló en coordinación con el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, con el objetivo de atender zonas con alto grado de marginación, afectadas por estrés hídrico, sequía prolongada y riesgos sanitarios.

La alianza permitió establecer criterios técnicos para la asignación de los tinacos, priorizando factores como baja presión en redes de suministro, contaminación de fuentes superficiales y condiciones climáticas extremas.

Rotoplas concluyó la Campaña Rotogotas de Ayuda con la entrega de 1,500 tinacos en el país (Cortesía)

José Luis Mantecón, vicepresidente de sustentabilidad de Rotoplas, señaló que contar con infraestructura básica de almacenamiento es fundamental para reducir la vulnerabilidad de las familias ante la escasez de agua, especialmente en regiones donde el desabasto representa un riesgo directo para la salud.

La donación se concentró en nueve estados del país, entre ellos:

Estado de México

Chihuahua

Coahuila

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Yucatán

Guanajuato

Baja California Sur

El mayor número de apoyos se otorgó en Toluca, donde se entregaron 780 tinacos como medida preventiva ante la escasez hídrica. Mientras que en Chihuahua y Coahuila se distribuyeron 250 unidades en comunidades con clima árido y limitaciones estructurales de suministro.

Los tinacos fueron fabricados y enviados desde distintas plantas productivas de Rotoplas en el país, lo que permitió una distribución estratégica y equitativa. Por otra parte, la campaña tuvo como eje central la prevención, al reducir la dependencia de fuentes de agua no seguras.

Con Rotogotas de Ayuda, Rotoplas refuerza su estrategia de impacto social, enfocada en el acceso al agua como un derecho básico y un factor clave para la salud y el bienestar comunitario.