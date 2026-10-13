Tania Rocío Morales Olvera es una abogada, historiadora del arte y activista feminista mexicana que fue nombrada presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para el periodo 2026-2030. Su trayectoria se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos y, particularmente, en el reconocimiento de los derechos de las infancias y adolescencias trans y no binarias.

¿Quién es Tania Morales Olvera?

Tania Morales Olvera es una defensora de derechos humanos y activista que ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil y en instituciones públicas. Es fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero A.C., organización dedicada a acompañar a niñas, niños, niñes y adolescentes trans y no binaries, así como a sus familias, en procesos relacionados con el reconocimiento de su identidad de género y el acceso a sus derechos.

El 9 de octubre de 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció su nombramiento como presidenta del COPRED para el periodo 2026-2030. Tania Morales Olvera fue seleccionada a partir de una terna integrada por la Asamblea Consultiva del organismo, después de un proceso de evaluación de perfiles.

Tania Morales Olvera, presidenta del COPRED (redes)

Su llegada al organismo ocurre después de la gestión de Geraldina González de la Vega Hernández, quien encabezó el COPRED durante ocho años. La nueva titular asumirá la responsabilidad de coordinar las acciones institucionales de prevención y atención de la discriminación en la capital.

¿Qué edad tiene Tania Morales Olvera?

Tania Morales Olvera no ha documentado su edad ni su fecha de nacimiento, por lo que se desconocen estos datos.

¿Tania Morales Olvera tiene hijos?

Sí, Tania Morales tiene un hijo trans, cuyo proceso de reconocimiento de identidad de género fue un punto de partida para su activismo. la actual presidenta del COPRED en algunas entrevistas ha contado que acompañar a su hijo en el reconocimiento legal de su identidad le permitió identificar dificultades que enfrentan otras familias.

¿Qué estudios tiene Tania Morales Olvera?

Tania Morales estudió Derecho y cuenta con formación de posgrado en Historia del Arte.

¿En qué ha trabajado Tania Morales Olvera?

En 2017 retomó el ejercicio de la abogacía para acompañar el proceso de reconocimiento legal de la identidad de género de su hijo. La experiencia la llevó a involucrarse en la defensa de los derechos de las infancias trans y a impulsar soluciones para otras familias que enfrentaban obstáculos similares.

En 2018 fundó, junto con otras personas, la Asociación por las Infancias Transgénero A.C., dedicada a brindar orientación y acompañamiento jurídico, educativo y social a infancias y adolescencias trans y no binarias. Desde la organización ha promovido el acceso al reconocimiento de la identidad de género y la inclusión en espacios familiares, escolares y de salud.

También formó parte de la Asamblea Consultiva del COPRED, instancia de participación ciudadana que colabora en el análisis de políticas y acciones contra la discriminación. Tania Morales Olvera llegó a presidir esa asamblea antes de ser designada titular del organismo.

En la administración pública federal se desempeñó como directora de Vinculación Interinstitucional y Política en la Secretaría de las Mujeres, cargo desde el cual participó en tareas de coordinación institucional.

Con su nombramiento para el periodo 2026-2030, Tania Morales Olvera quedó al frente del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, institución encargada de promover políticas de igualdad y atender problemáticas relacionadas con prácticas discriminatorias. Su experiencia en organizaciones civiles y en la administración pública forma parte de su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.