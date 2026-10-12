Pablo Vázquez dio a conocer actualización sobre el incidente en Bachilleres 6 tras las agresiones que tuvieron lugar el viernes 9 de octubre; ya hay carpeta de investigación.

El secretario de Seguridad Ciudadana en Ciudad de México, dio a conocer a su vez que las agresiones contra un profesor del Colegio de Bachilleres 6 en Iztapalapa ya fueron atendidas.

De momento, la institución se mantiene sin clases para este lunes 12 de octubre; además, citó a los padres de familia para los próximos días, sin aclarar la razón detrás de la reunión.

Agresiones en Bachilleres 6 ya tienen carpeta de investigación, informa Pablo Vázquez

En conferencia de prensa correspondiente al Informe Mensual de Seguridad, Pablo Vázquez dio a conocer que ya se tiene una carpeta de investigación por las agresiones en Bachilleres 6.

De acuerdo con Pablo Vázquez, no hubo flagrancia por parte de los hechos denunciados, como el arrojar petardos o la agresión hacia un maestro que está fuera de peligro.

La SSC respondió al incidente en Bachilleres 6, lo que derivó en que las acciones de los encapuchados se dispersaran y no escalaran las agresiones, explicó el titular.

Añadió a su vez que no hay detenciones por los hechos ocurridos en la escuela de Iztapalapa, por lo que el arresto de un joven de Bachilleres 13 ocurrida en Xochimilco es independiente.

Pablo Vázquez también resaltó que la SSC está pendiente en el marco del programa Auxilio Escolar para todas las instituciones educativas de educación media superior, no sólo Bachilleres.

Bachilleres 6 sigue sin clases tras agresiones de encapuchados en sus instalaciones

Mediante su perfil oficial en redes sociales, Bachilleres 6 “Vicente Guerrero” dio a conocer que sigue sin clases tras las agresiones del viernes 9 de octubre, cuando suspendieron actividades.

De momento no ha informado si para este martes 13 de octubre se retomarán las clases para ambos turnos; sin embargo, sí llamó a los padres de familia a acudir al plantel.

La reunión está programada para el miércoles 14 de octubre, principalmente para los padres de estudiantes del primer semestre, con motivo de una reunión informativa.