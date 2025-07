De acuerdo con la COPRED, en la Ciudad de México (CDMX) no existe la discriminación contra los extranjeros, a pesar de los insultos que se lanzaron durante la marcha vs gentrificación.

Así lo aseguró la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), Geraldina González de la Vega, durante el informe de seguridad en la capital del país que se ofreció el 8 de julio.

Al hablar de la marcha vs gentrificación del viernes 4 de julio en la CDMX, la funcionaria aseveró que pese a los insultos que se lanzaron en la manifestación, no existe discriminación a extranjeros.

COPRED rechaza que exista discriminación a extranjeros en CDMX

La tarde del viernes 4 de julio 2024, cientos de personas se sumaron a la primera marcha vs gentrificación en la CDMX, durante la cual se lanzaron diversas expresiones contra el fenómeno.

Sin embargo, en la movilización también ocurrieron algunos incidentes que despertaron una alerta por la posibilidad de que exista o se esté gestando un contexto de discriminación a extranjeros.

A pesar de que algunos de los asistentes a la marcha vs gentrificación lanzaron insultos y frases ofensivas contra las personas extranjeras, la COPRED rechazó que exista tal discriminación.

Fue en la conferencia de prensa del 8 de julio en la que se ofreció un informe sobre la seguridad en la capital, durante la cual la titular del organismo, Geraldina González de la Vega, negó tales hechos.

Al respecto, la funcionaria de la CDMX sostuvo que la protesta en contra de la gentrificación se trató de una legítima expresión de participación democrática y “defensa de los derechos colectivos”.

Pese a ello, resaltó que “cualquier protesta social”, por más legítima que sea, “no debe transformarse en discurso de odio” o en agresiones dirigidas contra personas por su condición identitaria.

No obstante, la titular de COPRED resaltó que las expresiones de rechazo que se hicieron en la marcha vs gentrificación, “no constituyen un racismo inverso y muchos menos “discriminación estructural”.

Insultos contra extranjero en marcha vs gentrificación fueron un hecho aislado, afirma COPRED

Al negar que exista discrminación contra extranjeros en la CDMX, la titular de la COPRED expuso lo ocurrido en la marcha vs gentrificación no deben abordarse más que como un hecho aislado.

Asimismo, al explicar la gentrificación, indicó que las personas que la provocan no se enfrentan a factores que les impida el ejercicio de sus derechos y tampoco padecen opresión sistémica.

Por ello, resaltó que los insultos no se equiparan a los “sistemas de discriminación estructural" que históricamente sí afectan a pueblos indígenas, comunidades racializadas y sectores empobrecidos.

“Desde este consejo no ubicamos que exista una situación de discriminación estructural repetida, constante de discriminación hacia esta población extranjera” Geraldina González de la Vega. Titular de COPRED

Además, al insistir en que no existe discriminación a extranjeros, la presidenta de la COPRED resaltó que en la CDMX no se tienen registros de denuncias por parte de visitantes o turistas.

En ese sentido y al afirmar que los extranjeros son recibidos de buena manera, la funcionara afirmó que el discurso de odio que se suscitó en la marcha vs gentrificación no es más que un hecho aislado.

Sin embargo, Geraldina González de la Vega resaltó que ya se está atendiendo e investigando lo que se registró durante la manifestación del pasado 4 de julio en el Foro Lindbergh del Parque México.